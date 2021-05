Sergio Sottani saluta le Marche con la firma di un protocollo tra Procure per la più efficace lotta alla criminalità organizzata

ANCONA - I vertici della magistratura nazionale e regionale riuniti ad Ancona per la sottoscrizione di un protocollo che consentirà un collegamento più efficace e veloce tra procure ordinarie e distrettuali. Alla presenza del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, e dei procuratori della Repubblica del distretto marchigiano, il procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona, Sergio Sottani, firma così uno degli ultimi atti prima di lasciare le Marche.

7 Maggio 2021 - Ore 16:24 ...

di Nunzia Eleuteri

Un protocollo unitario per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata con l’intento di velocizzare e rendere tempestiva la comunicazione tra Procure in merito alle indagini antimafia e antiterrorismo. Un progetto a cui la Procura generale di Ancona stava lavorando da tempo e che oggi è stato sottoscritto dal Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, dal procuratore generale della Corte di Appello di Ancona, Sergio Sottani, e dai procuratori della Repubblica del distretto marchigiano riunitisi nell’aula 1 “Mario Amato” del Tribunale di Ancona.

Uno degli ultimi atti in terra marchigiana per il procuratore Sergio Sottani che, dalla prossima settimana, sarà alla guida della procura generale presso la Corte di Appello di Perugia (procura generale tra le più prestigiose d’Italia).

Due momenti importanti, dunque, concentrati nella mattinata di oggi al Palazzo di Giustizia del capoluogo di regione: la firma del protocollo e il saluto del procuratore generale di Ancona.

“Non una coincidenza – ha sottolineato il procuratore distrettuale Monica Garulli – perché l’obiettivo di questo protocollo è anche quello di individuare un metodo di lavoro che, nei fatti, grazie al procuratore Sergio Sottani, è già stato sperimentato tutte le volte che c’è stato bisogno di un confronto o di collaborazione. Rendere formale questo metodo consentirà quella circolarità di informazioni importante per innescare un circolo virtuoso nel sistema investigativo. L’azione di contrasto alla criminalità diventa ora ancor più concreta.”.

Parole che, in parte, hanno ricalcato il saluto iniziale del presidente della Corte d’Appello di Ancona che ha sottolineato, come questi ultimi anni siano stati difficili per la magistratura delle Marche e come i risultati raggiunti siano merito proprio di una sinergia tra istituzioni, intese nel senso più ampio.

Un ringraziamento particolare lo ha rivolto, proprio il procuratore Sergio Sottani a tutti gli intervenuti, in special modo a Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, per la sensibilità dimostrata partecipando personalmente alla firma del protocollo che rappresenta, non una formalità ma un segnale forte in un territorio che ha bisogno di protezione.

Ringraziamento che lo stesso procuratore antimafia ha ricambiato a Sergio Sottani mettendo in risalto l’amore che ha dimostrato al territorio in cui ha operato in questi anni: “Oggi si associano due momenti importanti: la firma del protocollo e il saluto al procuratore generale, certamente contento per il ruolo che andrà a svolgere a Perugia ma dispiaciuto perché lascia una terra che ama e che ha tanto bisogno di attenzione. La firma di questo protocollo ne è la testimonianza perché comporterà sinergia e coordinamento tra i procuratori distrettuali e circondariali, un modo per contrastare tutte le illegalità, le mafie e il terrorismo in particolare.”.

Un pensiero particolare è stato rivolto al pericolo concreto che la regione sta correndo alle prese con la ricostruzione post sisma: “Le mafie sanno che le indagini che stiamo portando avanti sono volte a monitorare le variazioni societarie, i cambi di titolarità e proprio per questo cercano di far mantenere le titolarità controllando in altri modi le società. Questo si può contrastare soltanto attraverso la condivisione delle conoscenze tra procure, persino dei sospetti. E’ questo il compito che compete a noi tutti: impedire che, attraverso l’usura, le mafie si approprino delle attività economiche.”.

E così il procuratore Sergio Sottani lascia le Marche ringraziando per la collaborazione tutti i magistrati intervenuti e quelli con cui ha collaborato in questi anni rivolgendo un pensiero anche a tutto il personale amministrativo della Procura generale della Corte di Appello di Ancona sempre attento e disponibile.