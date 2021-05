Frontale a San Severino Marche,

muore un 36enne

SAN SEVERINO – L’incidente nei pressi dell’ospedale. Il giovane era a bordo di un furgone quando c'è stato lo schianto contro l’altro mezzo che era sulla carreggiata opposta per dei lavori stradali. E’ stato trasferito a Torrette in eliambulanza e poco dopo il suo cuore ha cessato di battere

10 Maggio 2021 - Ore 12:38 ...

Tragico incidente stradale, questa mattina, che ha visto coinvolti un furgone e un camion. Un terribile frontale che è costato la vita a un 36enne. Il tragico incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 8 a San Severino, sulla Provinciale 361. L’incidente è costato la vita, infatti, al giovane che si trovava alla guida del furgone.

Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri. Viste le condizioni del giovane, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento a Torrette. E’ stato portato ad Ancona in condizioni gravissime e nonostante tutti i tentativi dei medici è morto in ospedale poco dopo.

“I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata lungo la SS361 km 57+300 nel Comune di San Severino Marche per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un autofurgone si è scontrato frontalmente – la nota ufficiale dei Vigili del fuoco – con un autocarro in sosta per lavori di asfaltatura. La squadra di Macerata in collaborazione con i sanitari del 118 provvedevano ad estrarre il conducente del furgone, il quale è stato poi trasportato al Pronto Soccorso limitrofo. Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri”