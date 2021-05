Marcainbike: alla scoperta di Ponzano di Fermo pedalando con Marca Fermana

PONZANO DI FERMO - L’escursione è gratuita (con esclusione del noleggio e-bike) con prenotazione obbligatoria preferibilmente all’ufficio di Marca Fermana: 0734 221621 - segreteria@marcafermana.com

11 Maggio 2021 - Ore 12:28 ...



Questo fine settimana prende il via una nuova iniziativa di Marca Fermana, che punta l’attenzione sulla mobilità alternativa e sostenibile: marcainbike, escursioni nel Fermano in bike ed e-bike.

Un modo di scoprire il territorio in maniera lenta ma diretta, osservando il tutto senza filtri. Un nuovo modo di fare turismo, ricco di momenti unici per assaporare e conoscere gli infiniti angoli e gli splendidi scorci della nostra provincia, immersi nei numerosi percorsi della nostra terra e al tempo stesso un’occasione per fare sport all’aria aperta cavalcando il trend del momento, che ha migliaia di sostenitori e appassionati: il cicloturismo.

Insieme ai suoi collaboratori, alla disponibilità dei Comuni e appoggiandosi a guide cicloturistiche professioniste formate dalla Regione Marche, domenica 16 maggio si terrà la prima tappa di marcainbike nel territorio del Comune di Ponzano di Fermo. Il ritrovo del gruppo di cicloturisti è previsto alle ore 8:30 nella piccola ma suggestiva piazza Don Costanzo Costanzi, nel borgo di Torchiaro (Fraz. di Ponzano di Fermo). Da qui si raggiungerà la Chiesa di Santa Maria Matris Domini (conosciuta dai più con il nome di San Marco) e percorrendo poi strade poco trafficate e sentieri alternativi, si arriverà nella frazione di Capparuccia. Qui si potrà visitare la ricchissima mostra della Civiltà Contadina “I mesi del campo”.

Il gruppo ripartirà alla volta del borgo di Torchiaro, dove l’amministrazione di Ponzano di Fermo proporrà per il pranzo una degustazione con un ricco menù a base di prodotti tipici, a cura delle attività commerciali del territorio comunale. In ognuna delle soste sarà raccontata la storia dei luoghi visitati e delle sue bellezze architettoniche e naturali, quindi preparatevi a conoscere le mille meraviglie di Ponzano Di Fermo. Percorso di 25 Km – Difficoltà: Media.

“Si ricorda – spiegano gli organizzatori – che per partecipare all’escursione è obbligatorio il casco ed è sempre consigliata la seguente attrezzatura: borraccia d’acqua, abbigliamento sportivo, un k-way, un cambio completo di abiti per coloro che si tratterranno al pranzo. Si raccomanda inoltre di seguire sempre le indicazioni della guida cicloturistica e di rispettare le norme anticovid in particolar modo durante i momenti di visita di monumenti, musei, chiese e durante il pranzo. L’escursione è gratuita (con esclusione del noleggio e-bike) con prenotazione obbligatoria preferibilmente all’ufficio di Marca Fermana: 0734 221621 – segreteria@marcafermana.com (lunven, ore 09/13 e 15/19), oppure al numero 338 8470710. Per chi non ha una propria bike o e-bike è possibile contattare l’ufficio anche per avere info sul noleggio”.