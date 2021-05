Giornata Mondiale Fibromialgia, Fermo illumina di viola la stata di San Savino, Acito e Mariani (Piazza Pulita): “Lodevole opera di sensibilizzazione”

FERMO - "La Fibromialgia – affermano il dott.Acito e la dott.ssa Mariani, consiglieri di Piazza Pulita- è una malattia reumatica che interessa circa 3 milioni di italiani, in gran parte donne, e circa trentamila persone nella Regione Marche"

Un segno di vicinanza. Un modo per sensibilizzare su una patologia diffusa ma poco conosciuta. Ieri, 12 maggio, la Città di Fermo ha aderito alla Giornata Mondiale della Sindrome Fibromialgica, illuminando di viola la statua di San Savino, al Girfalco. Un’iniziativa per sostenere le azioni finalizzate al riconoscimento della fibromialgia inserendola nei Livelli Essenziali di Assistenza – LEA, da cui ad oggi è esclusa, prendere consapevolezza della fibromialgia, sostenere i malati e la ricerca medica su questa patologia.

L’Amministrazione Comunale di Fermo ha aderito a questa giornata mondiale con l’obiettivo di dare un supporto a questa importante iniziativa di informazione e sensibilizzazione, da non esaurirsi solo in questo giorno ma con l’auspicio che l’attenzione possa essere sempre viva tutto l’anno. Il Comune di Fermo ringrazia le associazioni CFU (Comitato Fibromialgici Uniti) odv Marche e AFI (Associazione Fibromialgia Italia) odv, che in questi giorni hanno invitato proprio i Comuni ad aderire, per il lavoro e l’impegno costanti per sensibilizzare su questo tema.

A riguardo anche il gruppo civico di maggioranza Piazza Pulita, commenta: “Come maggioranza tutta, siamo ad esprimere il nostro plauso per l’adesione da parte dell’Amministrazione ed in particolare del Sindaco Calcinaro e dell’Assessore ai Servizi Sociali, Mirco Giampieri, alla Giornata Mondiale della Fibromialgia. Infatti ieri, in occasione di questa giornata, in risposta alla richiesta avanzata dal Comitato Fibromialgici Uniti-Italia odv (CFU) e dell’Associazione Fibromialgia Italia (AFI) odv che avevano chiesto la collaborazione dei Sindaci dei Comuni Italiani all’iniziativa, Fermo ha risposto illuminando di viola la statua di San Savino, posta in cima a via Mazzini”.

“La Fibromialgia – affermano il dott.Acito e la dott.ssa Mariani, consiglieri di Piazza Pulita- è una malattia reumatica che interessa circa 3 milioni di italiani, in gran parte donne, e circa trentamila persone nella Regione Marche. È caratterizzata da dolori diffusi alle articolazioni e ai muscoli, profonda stanchezza, disturbi del sonno, dell’ umore, causati in primis da una disfunzione del sistema nervoso centrale le cui cause non sono state ancora chiarite. Pur essendo riconosciuta dalla Scienza, non è ancora riconosciuta dallo Stato Italiano ed è quindi esclusa dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Come medici ma soprattutto in questa occasione come consiglieri comunali, riteniamo pertanto lodevole l’opera di sensibilizzazione su questa patologia, che l’Amministrazione ha ritenuto di avviare, rispondendo positivamente alla richiesta delle due associazioni nel promuovere il riconoscimento di questa patologia, che altera spesso profondamente la qualità di vita, e nel sostenere i malati nella ricerca e nella effettuazione di un percorso terapeutico efficace.”