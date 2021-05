Quanta bellezza “Qui da noi”: focus sulle Marche a “La Chiacchierata” di Radio Fm1

FERMO - Le bellezze naturali delle Marche e la prospettiva di crescita turistica. Ne parliamo in studio a Radio Fermo Uno, con Luigi Trasatti, Silvia Remoli e l’ospite della settimana: Raimondo Orsetti, dirigente del dipartimento turismo e cultura della Regione Marche.

di Nunzia Eleuteri

“Estate, autunno, inverno o primavera. Io delle quattro non so dire quella che qui da noi, dai monti alla riviera, si possa definire la più bella. D’estate basta dir che, da ogni parte, la gente vien da noi da sempre attratta da spiagge e luoghi di bellezza e d’arte.” (Luigi Trasatti).

Puntata n.6 de "La Chiacchierata", la trasmissione di Radio Fermo Uno che vede Silvia Remoli alla regia e Luigi Trasatti in studio con le sue rime musicate, ogni venerdì dalle 19 alle 20 e in replica il mercoledì mattina alle 8.

Europa, scienza e fede, politica, pubblicità e poi la rima “Alla Posta”.

Dopo questi argomenti affrontati ai microfoni dello studio di Corso Cefalonia, Luigi Trasatti propone “Qui da noi”: una rima musicata che mette in risalto le bellezze e i prodotti della nostra regione.

“L’inverno è mite e non manca mai di imbiancar i monti e le colline creando suggestioni che non sai tra il sogno e la realtà qual è il confine. Ancora è salvo, tra gli usi e costumi, quello della salata del maiale: zamponi, costatelle e gran salumi regalano alle feste di Natale sapori originali e quei profumi che al mondo non conoscono rivale”. (Luigi Trasatti).

E di queste splendide caratteristiche con grandi prospettive di crescita per la nostra terra, l’autore chiacchiererà con l’ospite della settimana: Raimondo Orsetti dirigente del dipartimento turismo e cultura della Regione Marche.

“Dal blu del mare fino all’Appennino, il verde inonda i colli e la riviera e tutta la regione è un gran giardino.”, “ …e allor di più le Marche, meta ambita diventeran per chi in ogni stagione vorrà trovar di che goder la vita.”. (Luigi Trasatti).

La settimana prossima a Radio Fm1, l'argomento de "La Chiacchierata" sarà di nuovo sulle prospettive di crescita partendo dall'importanza dell'istruzione e come questa dovrebbe cambiare… Il titolo della rima è molto eloquente: "La rivoluzione".

