Baseball di Montegranaro a tinte azzurre, Di Angilla e Di Chiara al raduno della Nazionale U12

BASEBALL - Il vivaio calzaturiero mette nuovamente in mostra i frutti di un calibrato lavoro, programmato nel tempo, che si conferma di assoluta qualità con la rinnovata soddisfazione tricolore per i due dodicenni veregrensi. Nel mentre, al via i campionati delle selezioni afferenti al vivaio e gli Open Day per i nati dal 2010 al 2014

14 Maggio 2021 - Ore 14:48 ...

MONTEGRANARO – Ottime notizie dal mondo del baseball giovanile veregrense: due promettenti elementi del vivaio, riconducibile alla storica società Montegranaro Baseball & Softball, sono stati selezionati per partecipare ad uno stage a tinte azzurre.

Il raduno della Nazionale Italiana Under 12 ha infatti avuto con se Michele Di Angilla, visionato a Riccione (RN) domenica scorsa, 9 maggio, e presto vivrà le medesime emozioni del coetaneo Diego Di Chiara, precisamente domenica prossima, giorno 16, a San Bonifacio (VR). Per la società del vertice Luciano Caminonni si tratta di una felice conferma, a testimonianza del buon lavoro svolto, radicato nel corso degli anni, da parte di uno staff qualificato che può vantare tanti piccoli tesserati in erba ad aver fatto parte di selezioni regionali di ogni età, con tanto di provini in azzurro proprio come nel caso in esame.

Ne è la prova l’ultimo Trofeo delle Regioni, disputato nel 2019 (pre pandemia), tra l’altro nelle Marche, e che ha visto l’intera categoria Under 12 scendere proprio sul diamante di Montegranaro, con i locali a fare la voce grossa in quanto spina dorsale del quarto posto complessivo della manifestazione, immediatamente alle spalle cioè delle più blasonate selezioni di Emilia Romagna, Veneto e Lazio.

Dalle logiche nazionali all’agenda programmatica del sodalizio montegranarese, ed ecco quindi alle porte il via dell’avventura degli Under 12, che affronteranno sul campo di casa il Pesaro già domani, sabato 15 maggio, al netto di Di Chiara, per come detto impegnato a San Bonifacio. La settimana successiva sarà la volta dell’esordio degli Under 15, in quel di Porto Sant’Elpidio, sabato 22 e domenica 23, mentre gli Under 14 ospiteranno il Potenza Picena.

Lo staff della società gialloblù, per la stagione imminente, potrà di nuovo fare leva sulle qualità die confermati tecnici Reynaldo Benitez (Cuba) e del veregrense Millko Cotica, con loro a rinforzare lo staff ecco dal Venezuela il quarantenne Herny Brito, che svolgerà prevalentemente il ruolo di pitching coach (allenatore dei lanciatori) e seguirà lo sviluppo di tutto il settore giovanile, a partire dai bambini di 6 anni. Settore giovanile che proprio nel mese corrente di maggio sta rimpolpando le sue fila: difatti, sabato 22 e successivamente 30 maggio, dalle 10.00, porte aperte al campo del plesso sportivo “La Croce“, con prove gratuite all’interno della gabbia gonfiabile di battuta alla presenza dei tecnici veregrensi, pronti a fornire tutte le informazioni del caso ai nati dal 2010 al 2014.

p. g.