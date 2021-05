Liberi nel Vento in acqua alla volta di una stagione sportiva ricca di eventi

PORTO SAN GIORGIO - Calendario dell'estate 2021 alle porte dove spiccano il Campionato Nazionale Hansa 303 ed il Marina di Porto San Giorgio: a luglio nel medio Adriatico sangiorgese i timonieri alla guida delle imbarcazioni agonistiche si contenderanno ambiti trofei

PORTO SAN GIORGIO – Sono tornati in acqua timonieri ed imbarcazioni della Liberi nel Vento in preparazione di una stagione sportiva molto intensa e ricca di eventi sportivi.

L’associazione, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio, è al lavoro per l’organizzazione del Campionato Nazionale Hansa 303 – Trofeo Marina di Porto San Giorgio che sarà valido anche per l’assegnazione del Trofeo Challenger “Associazione Italiana Classe Hansa 303”.

Dopo la Regata Interzonale del 2019 i timonieri della Classe Italiana Hansa 303, imbarcazioni di riferimento della Federazione Italiana della vela per attività paralimpica, giungeranno a Porto San Giorgio per sfidarsi nelle acque del medio Adriatico. Come per la Classe Italiana 2.4mR, anche nella Classe Italiana Hansa 303 le regate si svolgono in formula “Open”. Persone con disabilità e normodotate regatano insieme, alla pari, senza differenze di classifica. Si regaterà sia in singolo che in doppio.

Evento sportivo appoggiato e sostenuto dal Gruppo Marinedì, gestore del Marina di Porto San Giorgio, che ha deciso di instituire, in occasione del Campionato Nazionale 2021 della Classe Hansa 303 il “Trofeo Marina di Porto San Giorgio”. Trofeo che sarà assegnato al primo classificato sia della classifica in singolo che del doppio.

Manifestazione sportiva che parteciperà all’iniziativa “10000 vele contro la violenza di genere – cambiamo la rotta insieme”. Campagna di sensibilizzazione a carattere nazionale che si svolgerà domenica 4 Luglio. Tutte le imbarcazioni Hansa 303 regateranno con in testa d’albero un nastro rosso. Gli organizzatori dell’iniziativa vogliono attivare l’intero mondo della vela italiana per esprimere un tangibile e concreto sostegno alla lotta contro la violenza di genere, ed in particolare sulle donne.

E sarà ancora grande vela al Marina di Porto San Giorgio nel secondo fine settimana di luglio con la XIV edizione della Regata Nazionale Trofeo Sandro Ricci, Trofeo Rotary di Fermo, Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli. La Liberi nel Vento e la Lega Navale di Porto San Giorgio ospiteranno i più forti timonieri della Classe Italiana 2.4mR.

La regata sarà valida come prima prova del Campionato 2.4mR 2021 Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda che si sviluperrà su ben 5 giorni di regata tra luglio e settembre. Liberi nel Vento è un’importante realtà sportiva sostenuta da privati, aziende ed enti. Di cuore ringraziamo gli amministratori di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Solettificio Biccirè, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Laura Pompei, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa, Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.

