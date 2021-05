Torna per il quinto anno Marameo, il festival internazionale per ragazzi che conquista l’Italia

Torna per il quinto anno consecutivo MARAMEO il festival interregionale e internazionale del teatro per ragazzi, un progetto unico in Italia che continua il suo cammino di consolidamento e crescita. Quest’anno le Regioni sono cinque: Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia, che, insieme ai 26 Comuni aderenti, ne fanno di fatto la maggiore manifestazione del teatro per l’infanzia e al gioventù del nostro Paese e di certo il massimo punto di riferimento per il centro sud Italia. MARAMEO è un festival plurale e orizzontale, plurale perché dieci sono le direzioni artistiche, tanti i Comuni, le voci e i progetti, orizzontale perché non c’è un Comune che prevale e altri che ne ospitano quello che usiamo chiamare il decentramento, MARAMEO è piuttosto Il festival di tutti, dove ogni Comune, piccolo o grande che sia, ogni Regione e direzione artistica sono proprietari della manifestazione che appartiene a loro e a nessun altro.

Nel 2021 verranno messi in campo oltre cento spettacoli, oltre a laboratori, incontri, mostre, vetrine e eventi, per seguire nel dettaglio cosa succederà ogni giorno è disponibile il sito internet www.marameofestival.it “Ricordiamo – spiega il direttore artistico Marco Renzi – come all’interno del festival ci siano progetti di assoluto valore nazionale: PREMIO NAZIONALE OTELLO SARZI XXVII edizione, il più longevo Premio Italiano dedicato alle nuove formazioni del teatro ragazzi che si terrà a Montegranaro nei giorni 27 e 28 Luglio – PALLA AL CENTRO XVII edizione, Vetrina itinerante delle produzioni teatro ragazzi e giovani, che nel 2021 si terrà a Pescara, unica Vetrina del centro Italia – TEATRI SENZA FRONTIERE un progetto di teatro e solidarietà che da undici anni ci vede impegnati in contesti moto difficili del mondo, quest’anno si terrà dall’11 al 19 Settembre a Bihać, in Bosnia Erzegovina, dove in collaborazione con IPSIA/ACLI verranno effettuati spettacoli e laboratori nei campi profughi – FESTA NAZIONALE DI UTOPIA incontro annuale tra le compagnie aderenti all’Associazione, si tiene nell’isola di Ventotene dove dal 18 al 20 Giugno le oltre trenta formazioni professionali aderenti daranno vita a incontri, animazioni e spettacoli”.

Oltre questi progetti ci saranno poi le programmazioni nelle varie Regioni, per quel che concerne MARAMEO MARCHE, i Comuni coinvolti sono: CIVITANOVA MARCHE con FAVOLE AL VARCO, MONTEGRANARO con il Premio Nazionale Otello Sarzi, MONTEGIORGIO con PARCHI DA FAVOLA, FERMO con FAVOLE E STELLE, LAPEDONA con PAPPAPPERO, PORTO SAN GIORGIO con UN MARE DI FAVOLE. Nelle Marche si comincerà il 26 Giugno per terminare il 27 Agosto.

Tutto questo è MARAMEO, un progetto in continua evoluzione, una sinergia tra operatori italiani che si occupano di teatro per le giovani generazioni e che hanno voluto gettare il proprio sguardo oltre il territorio di appartenenza, per creare un cammino diverso, che avesse un nuovo significato e portasse il segno di valori nei quali vogliamo continuare a credere.

Grazie ai sei Comuni delle Marche che hanno voluto far parte di questa grande squadra, a “Elettromedia” main sponsor, “Cast Energie” e “Omnia Casa” sponsor e alle decine di migliaia di famiglie che siamo certi non ci faranno mancare la loro vicinanza. Stiamo venendo fuori da uno dei momenti più difficili del nostro tempo, la pandemia ha colpito in profondità e non solo per quel che concerne la parte economica, c’è voglia di ripartire, di riprendersi quegli spazi di vita di cui abbiamo sentito la mancanza, il Teatro è certamente tra questi, MARAMEO come sempre continuerà a fare la sua parte.