Torna il “Trofeo Scarfiotti”, la Sarnano-Sassotetto fruibile anche in tv

AUTOMOBILISMO - La nota cronoscalata maceratese, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna e l’Italiano Salita Autostoriche, torna dopo il forzato stop del 2020 e per l'occasione sarà trasmessa sia in diretta che in differita. Tutti i canali per poter apprezzare comodamente lo spettacolo motoristico

21 Maggio 2021 - Ore 18:19 ...

SARNANO (MC) – La cittadina ai piedi dei Monti Sibillini si sta animando con l’arrivo dei piloti e degli addetti ai lavori per l’evento di fine settimana, la cronoscalata automobilistica Sarnano-Sassotetto, valida per il Civm ed il Civsa, i massimi campionati tricolori per auto moderne ed autostoriche.

Oggi è la giornata dedicata alle verifiche, da domani i protagonisti inizieranno a prendere le misure del nuovo percorso di circa 10 km. L’evento, annullato nel 2020 riprende con questa 30^ edizione, molto attesa da piloti ed appassionati, ma per le attuali misure anti pandemia è vietato al pubblico. Per questo Acisport si è impegnata ad assicurare per tutte le gare tricolori del Civm una diretta tv e social, in questo caso possibile anche per i protagonisti della gara Civsa autostoriche. La Sarnano-Sassotetto/Trofeo Scarfiotti si potrà quindi seguire su questi canali:

Domenica 23 maggio: Acisport Tv – Sky 228 diretta fase conclusiva gara dalle ore 14,10 alle 15,00, differita integrale dalle ore 18,30. Diretta integrale della gara dalle 8,55. Facebook @acisporttv Facebook @CIVelocitaMontagna, Facebook @CIVelocitàSalitaAutostoriche, http://www.acisport.it/it/CIVM/home, Youtube Acisport TV Instagram #civelocitamontagna

Fermo Tv – DT 211 (visibile in tutta la regione Marche).

Magazine in differita. Tvrs Tv 11 – Magazine “On Air” martedi 25 maggio ore 19,35, mercoledi 26 maggio ore 10,00 e 13,35 – visibile nella Regione Marche e parte delle provincie Rimini-Teramo. Tvrs Tv 111 – giovedi 27 maggio ore 14,15 e 19,15 – visibile come Dt 11. Magazine Acisport su Odeon Dt 177 martedi 25 maggio ore 20,30, Acisport Tv Sky 228 venerdi 28 maggio ore 22, SportItalia iv 60 venerdi 28 maggio ore 22, San Marino Rtv Dt 73 e Sky 520 Emilia-Marche sabato 29 maggio ore 12,15.