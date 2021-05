‘Piu sicurezza a Porto San Giorgio’, flashmob in piazza Gaslini

PORTO SAN GIORGIO - Andrea Cavanini: "Il flashmob vuole dare un ulteriore voce al malcontento dei cittadini sangiorgesi, le forze dell'ordine stanno presidiando il centro ma non vogliamo che la nostra iniziativa sia solamente un atto estemporaneo"

23 Maggio 2021 - Ore 09:32 ...

‘Piu sicurezza a Porto San Giorgio’. Questo è stato il testo dello striscione esposto ieri pomeriggio, alle 16, da alcuni cittadini di Porto San Giorgio.

Un flashmob che ritorna a fare luce sulle ultime vicende di cronaca che ha visto protagonista il centro cittadino, teatro di violente risse e pestaggi.

Sono stati circa 30 i partecipanti all’evento che si è tenuto a Piazza Gaslini ed ha prendere la parola è stato uno degli organizzatori dell’evento Andrea Cavanini: “Il flashmob vuole dare un ulteriore voce al malcontento dei cittadini sangiorgesi – ha dichiarato – le forze dell’ordine stanno presidiando il centro ma non vogliamo che la nostra iniziativa sia solamente un atto estemporaneo – ha continuato Cavani – vigileremo affinché a Porto San Giorgio non si respiri più un clima da farwest come successo in questi ultimi giorni e che si torni al più presto ad una situazione di normalità”.