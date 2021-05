Confartigianato, Leonori lascia la presidenza interprovinciale: il testimone a Mengoni

PASSAGGIO del testimone in casa Confartigianato: Renzo Leonori lascia la presidenza interprovinciale Ascoli-Fermo-Macerata. La guida dell’Associazione passa ad Enzo Mengoni. Si conclude il mandato di Leonori: ne prende il testimone il suo vice e vicario Mengoni

27 Maggio 2021 - Ore 10:49 ...

Si conclude l’esperienza di Renzo Leonori come Presidente di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo che dopo 8 anni lascia il testimone al suo Vice e Vicario Enzo Mengoni.

Renzo Leonori, Cavaliere della Repubblica, ricopre ruoli attivi in associazione da oltre trent’anni: Presidente del Direttivo territoriale di San Severino Marche, sua città natale, è stato parte attiva di Confartigianato Macerata, diventando Vicepresidente Vicario nel 2010. Quindi Presidente Provinciale dal maggio 2013, sostituendo lo storico Folco Bellabarba.

“Il suo mandato – rimarcano da Confartigianato – è stato portato avanti con dedizione, in un periodo cruciale per l’Associazione: sono stati anni di forti criticità per il territorio, penalizzato prima dalla crisi del sistema economico e bancario, quindi sconvolto dal sisma e dal recente scoppio della pandemia. Una presidenza molto impegnativa quella del Cav. Leonori, condotta con lungimiranza e coesione, traghettando l’Associazione fino alla fusione con Ascoli Piceno e Fermo che ha ancora di più rafforzato la base associativa e la maggiore rappresentatività a livello nazionale. La pacatezza, la disponibilità, la grandissima umanità e soprattutto la passione e la dedizione dimostrata per l’Associazione hanno reso il suo operato indelebile, rendendo dipendenti e imprenditori orgogliosi di farne parte. Sotto la sua guida Confartigianato è cresciuta, sia nel numero degli associati che dei servizi offerti, fino a divenire una delle più importanti organizzazioni di rappresentanza.

Formalizzando la scadenza naturale del mandato di Renzo Leonori, come previsto dallo Statuto, al suo posto è subentrato quale nuovo Presidente, l’attuale Vicepresidente Vicario Enzo Mengoni che avrà il compito di portare a termine il mandato per i prossimi due anni. Nella stessa occasione è stato eletto anche il nuovo Vicario nella persona di Emanuele Pepa che, insieme agli attuali Vicepresidenti Natascia Troli e Lorenzo Totò, supporterà l’ufficio di Presidenza e di Segreteria.

Il nuovo Presidente Mengoni, titolare del “Forno Regina” di Recanati, ha svolto incarichi focali in Confartigianato. In particolare, si è distinto per gli importanti traguardi raggiunti nella categoria dei Panificatori, operando per 30 anni come suo portavoce provinciale, di cui 16 con carica regionale e 13 come Presidente Nazionale. A livello locale, Mengoni è Presidente del direttivo territoriale di Recanati.

“Confartigianato è la mia seconda famiglia – dichiara Leonori. Porto con me tanti bellissimi ricordi e tantissime soddisfazioni che mi hanno reso orgoglioso e onorato di rappresentare questa nostra grande realtà associativa. Gli otto anni di presidenza, devo ammettere, sono stati piuttosto complessi, abbiamo dovuto affrontare moltissime avversità e problematiche che mai ci saremmo aspettati. Dalle crisi bancarie che hanno colpito duramente i nostri imprenditori al terribile sisma del 2016, fino all’attuale emergenza sanitaria. In tutto ciò – aggiunge Leonori – non è mai mancato, da parte mia ma anche di tutta la dirigenza, un costante supporto alle nostre imprese. Tra i ricordi più belli c’è sicuramente il traguardo dei 70 anni di attività della nostra Associazione che abbiamo festeggiato insieme ai nostri imprenditori e ai vertici di Confartigianato nazionale, inaugurando con l’occasione la nostra nuova sede. Sono particolarmente orgoglioso dei nostri dirigenti territoriali che, grazie alle loro qualità e competenze, hanno ricoperto negli anni importanti ruoli di responsabilità nella Confederazione nazionale. Ringrazio veramente di cuore tutta la Giunta, il Segretario Menichelli che sta facendo un ottimo lavoro e il suo predecessore Giuliano Bianchi per gli splendidi anni passati insieme, i funzionari e tutti i dipendenti per i risultati raggiunti finora. Un grande in bocca al lupo al nuovo Presidente e caro amico Enzo Mengoni, che saprà certamente guidare nel migliore dei modi la nostra Associazione”.

“La presidenza Leonori – dice il Segretario interprovinciale Giorgio Menichelli – si è caratterizzata da una vitalità e un dinamismo che hanno saputo reggere i contraccolpi delle sfide che stiamo tutt’ora affrontando. Nel corso di questi 8 anni insieme a Leonori abbiamo retto i cambiamenti sociali ed economici grazie al suo senso di responsabilità, lungimiranza, equilibrio, capacità di confronto e di ascolto, lavorando per frenare le conseguenze delle gigantesche calamità che si sono abbattute sul nostro territorio. Vorrei quindi ringraziare Renzo, a nome mio, dei dipendenti e di tutta l’Associazione, per il suo contributo e per il suo impegno teso all’ascolto delle esigenze del tessuto produttivo.

Inoltre, auguro buon lavoro al nuovo Presidente Enzo Mengoni – ha aggiunto Menichelli – la cui vita professionale è indissolubilmente legata alla nostra Confartigianato. Avrà davanti a sé nuove sfide, ma sono convinto che saprà affrontarle con la determinazione che ha sempre dimostrato da dirigente della nostra Associazione e con il supporto dei Vice Troli, Totò e Pepa, oltre a tutti i componenti di Giunta. Sono sicuro che insieme porteremo avanti le istanze degli imprenditori, perseguendo il bene del nostro territorio”.