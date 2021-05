Fratture su device e periprotesiche al centro del convegno per l’assemblea annuale Amoto

È in programma per sabato prossimo all’hotel Royal di Lido di Fermo l’attività formativa scientifica Amoto (Otodi regionale Marche) con un convegno dal titolo “Sars COvid19: premesse cliniche dello stato della rete traumatologica. Fratture su device e fratture periprotesiche”.

“Tale incontro annuale – spiega il presidente del convegno, nonché primario di Ortopedia e Traumatologia dell’AV4, Federico Lamponi – ha come obiettivo quello di mettere a confronto le realtà dell’ortopedia ospedaliera della regione Marche nell’ottica di raffrontarsi su specifici temi di volta in volta scelti dal’organizzatore.

Il tema di quest’anno riguarda le fratture su device e le fratture periprotesiche. Le relazioni saranno incentrate su presentazione di casi clinici divisi per argomento e discussione sulle metodiche utilizzate.

I temi saranno sviluppati nell’arco di una mattinata in cui verrà lasciato ampio spazio per la discussione dei casi e per raffrontarsi sulle problematiche che ogni unità operativa Marchigiana riscontra nella quotidianità ma soprattutto per discutere della situazione alla luce di quanto accaduto in questo anno di pandemia sars-covid-2”. L’evento si aprirà alle 8,30 con la registrazione dei partecipanti per poi concludersi alle 14,30. Ai partecipanti 5 crediti Ecm.