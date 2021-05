Figest di nuovo in campo, per un weekend nel segno del lancio del formaggio

MONTE URANO - La Federazione Italiana dei Giochi e degli Sport Tradizionali, dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria da Covid19, riparte con il Campionato italiano individuale di categoria, con forme da Kg 1, 3, 6, 9 e 20. Sfondo logistico della sfida il territorio del Comune calzaturiero

MONTE URANO – La Figest, Federazione Italiana dei Giochi e degli Sport Tradizionali torna “in campo” dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria da Covid19 e riparte dalle Marche dove questo fine settimana (sabato 29 e domenica 30 maggio) verrà ospitato il Campionato italiano individuale del lancio del formaggio da Kg 1 – 3 – 6 – 9 e 20.

Si gareggia nella provincia di Fermo, in territorio del Comune di Monte Urano. L’iniziativa viene organizzata dalla Asd Rienn Autotrasporti.

Alla manifestazione prenderanno parte, in qualità di ospiti, i massimi dirigenti degli organismi sportivi del Coni e alcuni consiglieri nazionali oltre al presidente di specialità, Sauro Bargelli, e al presidente della Figest, Enzo Casadidio.

Quella del lancio della forma del formaggio è una delle 19 specialità riconosciute quali discipline sportive dalla Figest e dal Coni. Si tratta di uno sport praticato in tutta Italia. Un gioco itinerante che si può svolgere da soli, a coppia o in squadre e che vede come terreno di gioco strade campestri o piste in terra.

II gioco del lancio della forma di formaggio viene effettuato con forme di formaggio dello stesso peso e dimensioni (diametro e spessore) ed una cordella o fettuccia per effettuare il lancio. Ogni gara consiste nel lanciare la forma il più lontano possibile con un numero prefissato di lanci. Vince, ovviamente, il lanciatore o la squadra che, dopo il numero di lanci prefissato ha percorso la maggior distanza.