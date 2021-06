Covid: morto 58enne di Urbino, in calo i ricoveri: meno 11

I DATI DELLA PANDEMIA - Nelle Marche c'è stata un'altra vittima, si tratta di un uomo ricoverato a Torrette, con patologie pregresse. Prosegue il calo di pazienti negli ospedali

1 Giugno 2021 - Ore 18:46 ...

Un morto nelle Marche per il Covid, si tratta di un uomo di 58 anni di Urbino. L’uomo era ricoverato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, e secondo il Bollettino del Servizio sanità aveva delle patologie pregresse. In regione continua il calo di ricoverati nelle strutture ospedaliere.

Rispetto a ieri ci sono 11 pazienti in meno, 4 sono dei reparti di terapia intensiva, 2 di semi intensiva e 5 di non intensiva. Sono sedici le persone che sono state dimesse. In provincia di Macerata ci sono 3 pazienti in terapia intensiva e 15 in semi intensiva Covid hospital di Civitanova. Ricapitolando i numeri: 23 i pazienti in terapia intensiva nelle Marche, 44 in semi intensiva, 59 negli altri reparti.