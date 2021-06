Nuova due giorni internazionale per la Mg.K Vis Vpm

CICLISMO PRO – Il team professional di Baldini e Pieroni Mazzante nelle giornate correnti sarà impegnato nel Trofeo De Gasperi che si correrà sulle strade veneto-trentine e nel cantone svizzero di Argovia

di Tiziano Vesprini

FERMO – Il team ciclistico professional fermano Mg.K Vis Vpm, diretto dal duo Angelo Baldini ed Orfeo Pieroni Mazzante, in ammiraglia il fermano Maurizio Frizzo, sarà impegnato nelle prossime ore in due importanti appuntamenti internazionali per conquistare finalmente, per la prima volta in questo 2021, il gradino più alto del podio.

Gradino più alto del podio sfiorato più volte dai portacolori della Mg.K Vis Vpm, vedi il secondo posto di giornata e finale del britannico Paul Double nel Giro a tappe di Romagna per Dante Alighieri, ed un ulteriore secondo posto portato a casa dall’umbro Nicolò Pencedano nel classicissimo Gran Premio Liberazione disputato nella capitale. Significativi anche le ultime uscite per il team nel doppio appuntamento internazionale toscano, a Cerreto Guidi e a Marcialla, nel Trofeo Matteotti, con una buona quarta e quinta piazza conquistata da Francesco Di Felice.

Sette i corridori della Mg.K Vis Vpm che passeranno dal Trofeo De Gasperi di questo mercoledì 2 giugno, al Grosser Preis des Kantons Aargau (Gippingen), in programma venerdì 4 giugno in Svizzera.

L’inglese Paul Double, Martinelli, Di Guglielmo, Radice, Di Felice, Salvietti e il neozelandese Paul Wright sono pronti a trovare il colpo di pedale giusto in vista dei due importanti appuntamenti. Soprattutto il Gran Premio Cantone de Aargau, prestigiosa gara del calendario Uci Europa Tour di classe 1.1, è da sempre una corsa impegnativa e di alto livello oltre che un ottimo viatico per una squadra Continental come il team diretto dal nostro Maurizio Frizzo.

L’obiettivo sarà quello di puntare sulle capacità degli atleti per centrare un buon risultato, consapevoli di avere valide chance con Double e in caso di un arrivo in volata con Di Felice. La Mg.K Vis Vpm schiererà l’identica formazione anche nel 66simo Trofeo Alcide De Gasperi, partenza da Bassano del Grappa e arrivo a Pergine Valsugana, in Trentino, dopo 160 chilometri.