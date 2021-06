Cinque appuntamenti per parlare di malattie reumatiche e terapie integrate: su Radio Fm1 arriva “Reuma On Air”

RADIO - Appuntamento in diretta ogni giovedì dalle 17 alle 18 a partire dal 3 giugno. Tema della prima puntata sarà "Vaccinazioni Covid in reumatologia"

2 Giugno 2021 - Ore 10:20 ...

Cinque appuntamenti per parlare insieme di malattie reumatiche e terapie integrate, con ospiti professionisti esperti dell’Ospedale Murri di Fermo, dell’ASUR AV 4 e referenti delle associazioni dei pazienti. Tutto questo è Reuma On Air il nuovo ciclo di trasmissioni di Radio Fm1 (Fermo Uno) e Cronache Fermane, in diretta ogni giovedì dalle 17 alle 18 a partire dal 3 giugno, dedicate ai pazienti affetti da malattie reumatiche e a tutti coloro che vogliono conoscere ed approfondire meglio questo tema. Una trasmissione possibile grazie a Novartis.

Ogni puntata sarà suddivisa in due parti. La prima dedicata ad un momento di approfondimento medico scientifico mentre nella seconda, gli ascoltatori potranno intervenire in diretta chiamando il numero 0734620707, tramite la diretta Facebook alla pagina RadioFm1 e con WhatsApp al 3342275000, per un confronto con i medici a cui potranno sottoporre dubbi e altre domande al fine di ottimizzare il percorso di cura attraverso una migliore conoscenza delle propria patologia.

Tema della prima puntata di giovedì 3 giugno sarà “Vaccinazioni Covid in reumatologia” e vedrà ospiti i dottori Giuseppe Ciarrocchi, Antonella Farina, Massimo Fioretti e la presidente dell’associazione “Malati Reumatici delle Marche”, Stella Rosi. Nell’appuntamento del 10 giugno si parlerà di “Esercizio fisico nei pazienti con malattie reumatiche” in studio ci saranno le dottoressa Antonella Farina, Dina Martufi e la presidente dell’associazione Stella Rosi.

Al centro della puntata del 17 giugno invece saranno le “Malattie infiammatorie croniche intestinali e alimentazione in reumatologia” con ospiti i dottori Antonella Farina, Giampiero Macarri, Paola Pantanetti. In collegamento telefonico Stella Rosi. Il 24 giugno invece verrà approfondita la “Presa in carico del paziente reumatico, una mossa vincente” con le dottoresse Antonella Cognigni, Antonella Farina, il dott. Luca Mastroianni e la presidente dell’associazione delle Marche, Stella Rosi. Nell’ultima puntata verrà infine affrontato il tema della “Telemedicina, una grande alleata” con ospiti in studio il primario della reumatologia del “Murri” Stefano Angelici, la dott.ssa Antonella Farina, il prof. Mauro Galeazzi, Stella Rosi dell’AMAR e Sivia Tonolo presidente ANMAR.

Appuntamento su Radio FM1 (Fermo Uno) sulle frequenze 101.0 da Fermo e dintorni, Macerata e dintorni, Amandola ed entroterra Fermano; 93.8 dalla costa fermana e maceratese; 88.9 da Petritoli e valle dell’Aso; o in streaming scaricando l’APP di RadioFM1, dal sito www.radiofm1.it o in diretta Facebook alla pagina RadioFm1

Programma OFFERTO DA NOVARTIS