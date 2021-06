Con Gioacchino Bonsignore entra nel vivo la seconda tappa del Grand Tour delle Marche

CIVITANOVA MARCHE - Al via stamane la manifestazione "GustaPorto 2021, Lancia il Futuro Blu" per una mattina concentrata all’interno del mercato ittico, luogo simbolico dell’incontro tra mare e terra. A fare gli onori di casa il sindaco Ciarapica, tra la folta schiera di ospiti istituzionali dove hanno presenziato tra gli altri il presidente della giunta regionale, Acquaroli ed il rappresentante della Camera di Commercio marchigiana, Polacco

12 Giugno 2021 - Ore 20:02 ...

“Gusto Adriatico” è l’evento che ha aperto la quarta edizione della manifestazione, con pescatori, commercianti, la voce dell’Ateneo ed i consigli della chef Barbara Settembri.

Una formula promozionale moderna e fruibile da tutti in streaming, che ha evidenziato le tipicità di mare e di stagione: triglie, naselli e lanzardi, insieme a scampi, moscardini e alle gustosissime ostriche dell’Adriatico.

“GustaPorto è per noi innanzitutto un momento di ascolto. Questo è il momento storico giusto per porre sul tavolo seriamente la questione di come vediamo il nostro futuro. Innovare significa anche valorizzare la tradizione e l’identità. È questo il futuro realmente sostenibile: quello che porta valore aggiunto alla comunità. E quando parlo di Civitanova, non parlo solo della città, ma di un territorio molto vasto che interagisce costantemente”. Con queste parole introduttive del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, si è tenuto questa mattina anche l’Agorà “Next Generation in porto” coordinato da Gioacchino Bonsignore (foto), caporedattore del Tg5.

Presente anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che ha parlato di “sfida molto importante che parte da luoghi come questo, pieni di storia, dove generazioni di lavoratori hanno costruito un’eccellenza della pesca. Civitanova può vantare una delle flotte più importanti dell’Adriatico, insieme alla cantieristica. Dalla nostra regione partono prodotti che conquistano importantissime fette di mercato ed è da situazioni come questa che intravediamo la possibilità dii costruire un futuro straordinario che guarda alle nostre origini e si proietta in sfide turistiche e commerciali”.

All’Agorà anche le parole di Massimo Polacco, rappresentante della Camera di Commercio delle Marche: “Civitanova è il centro del commercio marchigiano. La pesca diventa elemento di attrazione per il turismo”. A dare il loro contributo di idee e progetti anche il rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari: “Solamente con la concretezza potremo far sì che le risorse in arrivo siano utilizzate al meglio. La conoscenza è fondamentale”, insieme ai delegati degli atenei di Ancona e Macerata, al contrammiraglio Enrico Moretti, alla Capitaneria di porto di Civitanova Marche ed ai protagonisti della blue economy. A conclusione della mattinata, un aperitivo in peschereccio con i rappresentanti della stampa. GustaPorto prosegue fino alla sera di domani, domenica, con tanti ospiti, esperienze in porto, cibo da passeggio e attività culturali nei cantieri, sempre nella massima sicurezza e con attività consentite dall’attuale normativa anti Covid.

Domani mattina, domenica 13 giugno, apre la mostra Civitanova ed il suo mare e s’inaugura ufficialmente il museo di arte urbana Vedo a Colori. Nel pomeriggio il porto si animerà con il cibo di mare in versione da passeggio, le passeggiate esperienziali tra i suggestivi “moletti” gestiti dalle associazioni locali e lo show artistico e musicale (su prenotazione) ambientato nei suggestivi cantieri navali, insieme alla rassegna di immagini del fotografo-pescatore Mario Barboni.

L’iniziativa è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di Tipicità ed Anci realizzato in collaborazione con la Regione Marche e con la project partnership di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking. GustaPorto prosegue a Civitanova fino al 20 giugno: sono ben 33 le strutture aderenti al circuito di menù a tema, nei ristoranti e negli chalet, insieme a speciali proposte di soggiorno formulate da albergatori e strutture ricettive alternative della città con la formula “GustaPorto Week”. Info: www.gustaporto.it

