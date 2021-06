A14, chiuso per lavori il casello Porto Recanati-Loreto

AUTOSTRADE comunica la chiusura in entrata verso Pescara dalle 22 di mercoledì 16 alle 6 di giovedì 17 giugno

13 Giugno 2021 - Ore 18:52 ...

Chiuso per una notte il casello di Loreto-Porto Recanati.

E’ quanto fa sapere Autostrade, che spiega: «Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 16 alle 6 di giovedì 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Loreto-Porto Recanati, in entrata verso Pescara. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Civitanova Marche».