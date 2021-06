Coronavirus, terzo giorno consecutivo senza decessi: 61 ricoverati nelle Marche

DATI - Nella provincia di Fermo ad oggi sono 188 i casi e contatti in isolamento domiciliare. Di questi 138 gli asintomatici, 50 i soggetti sintomatici.

13 Giugno 2021 - Ore 19:03 ...

Terzo giorno consecutivo senza decessi per Coronavirus nelle Marche. Il dato arriva nell’ aggiornamento quotidiano del servizio sanità.

Nella provincia di Fermo ad oggi sono 188 i casi e contatti in isolamento domiciliare. Di questi 138 gli asintomatici, 50 i soggetti sintomatici. Per quanto riguarda i ricoverati, in tutte le Marche sono 61. Di questi 9 in terapia intensiva, 52 in non intensiva.