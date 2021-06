Successo di promettenti ciclisti per la due giorni organizzata dalla O.P. Bike

CICLISMO - Oltre 300 giovani di tutta Italia, divisi per categoria di gara afferente all'età anagrafica, giunti nel Fermano per il quinto Memorial Giuliano Renzi ed il primo Trofeo Roberto Tomassetti. Il tutto in un fine settimana ricco di emozioni, grazie agli sforzi organizzativi messi sul campo dalla fertile realtà sportiva elpidiense

SANT’ELPIDIO A MARE – Oltre 300 corridori al via hanno decretato il successo organizzativo della O.P. Bike Sant’Elpidio che ha proposto sabato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, assessorato allo sport, il primo Trofeo Roberto Tomassetti (cronoscalata) e domenica il quinto Memorial Giuliano Renzi, gare in linea per donne e maschietti.

La domenica si è aperta con la gara per Esordienti donne di 1° e 2° anno che si è corsa sulla distanza di 25 km. Tra le più giovani la vittoria è stata conquistata da Agata Campana (Unione Ciclistica Lupi) nel 2° anno successo per Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli).

In palio c’erano anche le maglie di campione regionale, nel 1° anno l’ambito trofeo è andato ad Eva Zandri (Rinascita) nel 2° anno a Caroli Esposto Giovannelli (Alma Juventus Fano). Poco dopo è toccato alle allieve, per loro 50 km di gara. La vittoria è stata ad appannaggio di Federica Venturelli (Cicli Fiorin) davanti ad Asia Sgaravato e Giulia Coppi.

Nel pomeriggio è toccato prima agli Esordienti di 1° e 2° Anno. Gara che si è disputata sulla distanza di 25 km ha visto il successo tra quelli del 1° anno da parte di Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese), nel secondo anno la vittoria è stata conquistata dal padovano Matteo Sanarini (Scuola di ciclismo Vò) davanti a Mattia Persiani (Pedale Rossoblù – Picenum) che ha conquistato il titolo di campione provinciale.

La gara di chiusura è stata quella per la categoria Allievi corsa sulla distanza di 50 km. Nel finale si avvantaggiavano quattro corridori, a giocarsi il successo in volata. La vittoria andava così a Mattia Balestra (Pedale Rossoblù – Picenum) davanti a Ciro Nocerino (O.P. Bike), Davide Eusepi (Alma Juventus Fano) e Davide Novelli (O.P. Bike). Mattia Balestra conquistava anche la maglia di Campione Provinciale.

Sabato – E’ andato in scena il 1° Trofeo Roberto Tomassetti, una cronoscalata di 4,5 km per Juniores e Allievi. Tra gli Allievi vittoria per Federico Amati (Team Logistica Ambientale), tra le donne Allieve successo per Elisa Brozzi (UC Città di Castello). Negli Juniores 1° posto per Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle) tra le donne Junior primato per Krizia Corradetti (Club Corridonia).