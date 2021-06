Conte incontra i gruppi M5S delle Marche al voto, Fede: “Rilancia il Movimento a partire dal radicamento nei territori”

INCONTRO - L’incontro è stato organizzato dal sen. Giorgio Fede, facilitatore regionale alle relazioni interne del Movimento 5 Stelle Marche

Lunedì pomeriggio si è svolto un incontro online di Giuseppe Conte con i gruppi M5S marchigiani al voto alle amministrative del prossimo autunno. Presenti anche i parlamentari e le consigliere regionali pentastellate delle Marche.

L’incontro è stato organizzato dal sen. Giorgio Fede, facilitatore regionale alle relazioni interne del Movimento 5 Stelle Marche, che commenta: “Ringrazio il Presidente per la grande e immediata disponibilità nell’incontrarci, per altro segno di quella attenzione al locale che in molti riteniamo fondamentale per il futuro del Movimento. Conte ha voluto parlare con ogni gruppo comunale al voto in autunno, ascoltando per comprendere situazioni ed esigenze. È ben consapevole di quanto sia necessario il radicamento nei territori e dell’importanza di rafforzare la nostra forza politica con un’organizzazione territoriale più organica, rapporti costanti con i gruppi locali, il confronto con le realtà politiche e civiche, con un coinvolgimento maggiore della società civile”.

“Giuseppe Conte ci ha parlato del forte rilancio che ha in mente – continua il senatore M5S – un rilancio che non intaccherà i nostri valori fondanti, come la legalità, il contrasto alle mafie, l’importanza della transizione ecologica, la transizione digitale, il rafforzamento del nostro sistema infrastrutturale e la capacità di rigenerare la politica col nostro spirito puro e innovativo. Anzi, proprio grazie alla nostra identità, attenta ai valori etici con il realismo necessario per perseguirli concretamente, un’identità ancora più forte con il Presidente, è anche possibile trovare accordi con altre forze politiche, per rendere sempre più incisiva la nostra azione di miglioramento della vita dei cittadini”.

“Ma ovviamente non saremo mai quelli delle poltrone a tutti i costi, e quindi gli accordi sono possibili ed auspicabili solo dove c’è una concreta condivisione di temi e programmi, una visione seria e comune, e non un commercio di cariche, o imposizioni dall’alto, difficilmente concepibili nel Movimento. È quello che abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo, in tutti i territori e a tutti i livelli istituzionali: per questo il Movimento 5 Stelle è un marchio garanzia di qualità nella politica italiana”, conclude Fede.