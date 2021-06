Occhi puntati sugli spazi verdi, l’amministrazione interviene aumentandone la fruibilità

SANT’ELPIDIO A MARE – Sull'agenda operativa della giunta le vie Maroncelli, Don Benedetto Berdini, Fratelli Rosselli, Maria Gioia, Nenni, Fonte di Mare ed il parco dell’Amicizia di Cretarola. Per la piastra di via Lazio è previsto il minicalcio, panchine in via Rosselli ed Emilia, basket in via Celeste, via Lazio e via Ungaretti

17 Giugno 2021 - Ore 13:37 ...

Sono diversi i parchi giochi e gli spazi verdi presenti nel territorio e sui quali l’amministrazione comunale ha posto l’attenzione per rendere le aree più fruibili.

A seguito di sopralluoghi e verifiche da parte del personale dell’ufficio tecnico, prendendo atto anche di richieste e segnalazioni arrivate dai cittadini nonché dai consiglieri comunali, si è riscontrata la necessità di intervenire sia per integrare con panchine e cestini alcuni spazi che ne sono sprovvisti che di integrare quelli presenti con altri nuovi, in modo da rivalorizzare e migliorare la qualità dei parchi.

“Con questo intervento andiamo a fornire delle piccole risposte, ma indispensabili, per un maggior decoro dei nostri spazi verdi e per una maggiore fruibilità degli stessi – aggiunge il sindaco, Alessio Terrenzi (in foto) – e ancora una volta mi appello alla sensibilità di tutti e al rispetto di tutti della cosa pubblica. L’ente comunale fa la sua parte ma è evidente che è grazie ad un utilizzo consapevole da parte di tutti che il patrimonio pubblico viene rispettato e mantenuto”.

In particolare l’intervento di manutenzione di recente deliberato dalla giunta comunale si è concentrato sugli spazi di via Maroncelli e via Don Benedetto Berdini; per l’area verde di via Fratelli Rosselli si è pensato di creare una piccola area ludica con l’installazione di nuovi giochi. Inoltre, sono state previste altre aree da integrare con attrezzature ed arredo urbano come nel caso di nuovi cestini per la raccolta rifiuti nell’area verde di via Maria Gioia, via Nenni e via Berdini oltre che al parco dell’Amicizia di Cretarola e via Fonte di Mare. Per la piastra di via Lazio è prevista l’installazione di una copia di porte di minicalcio, panchine presso l’area di via Rosselli e via Emilia, retine per canestri di basket in via Celeste, via Lazio e via Ungaretti.

“Abbiamo voluto mettere in atto quelle piccole manutenzioni che, seppur non eclatanti, sono comunque necessarie per una migliore fruibilità degli spazi verdi – dice l’assessore alle manutenzioni, Alessio Pignotti – con la sistemazione di alcuni di esse e il potenziamento di altri. Ringrazio tutti coloro che, con i loro suggerimenti e le loro segnalazioni, hanno fornito un aiuto prezioso per individuare le aree che necessitavano di attenzioni nonché l’ufficio che si è prodigato ad effettuare la ricognizione in tempi stretti e a preparare tutta la documentazione necessarie per procedere: l’intervento deliberato si somma a quello effettuato in precedenza con la risistemazione delle panchine su viale Roma, viale Marconi e in piazza a Casette ed abbiamo intenzione di portare avanti interventi di questo tipo in tutto il territorio. Purtroppo alcune richieste pervenute da cittadini e consiglieri sono rimaste al momento escluse ma cercheremo di soddisfarle tutte, da qui in avanti. Siamo consapevoli che per quanto riguarda i cestini per la raccolta dei rifiuti lungo le strade si è fatto il minimo, per il momento, ma con il bando di igiene urbana è previsto, nell’offerta tecnica, un potenziamento di ulteriori cestini in tutto il territorio e andremo a completare l’intervento: per il momento abbiamo voluto intervenire su situazioni di estrema necessità”.