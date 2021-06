Confcommercio, cambio alla guida: Bramucci nuovo presidente

NOMINA - L'imprenditore ha ricevuto il testimone da Rodolfo Giampieri: «Valorizzare anche nuovi modi di intraprendere e di fare impresa»

21 Giugno 2021 - Ore 15:02 ...

Giacomo Bramucci nuovo presidente di Confcommercio Marche, ha ricevuto il testimone da Rodolfo Giampieri. L’insediamento ufficiale è avvenuto questa mattina nella sede di Ancona alla presenza di autorità e dirigenti dell’associazione leader nella rappresentanza del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni.

Il presidente uscente, Rodolfo Giampieri ha presieduto l’assemblea affrontando i vari ordini del giorno che includevano anche la relazione delle attività 2020, l’accordo per le vaccinazioni in azienda riservato agli associati, progetti sulla digitalizzazione del settore turistico e progetti in comunione con l’Univpm. Chiaramente al primo punto dell’ordine del giorno l’elezione del nuovo presidente, scelto l’imprenditore della moda e nome già noto negli ambienti del Sistema Confcommercio. Rodolfo Giampieri lascia la sua carica dopo diversi anni alla guida dell’associazione regionale e passa il testimone con un forte incoraggiamento verso il nuovo eletto «sono consapevole della grande responsabilità che passo a Giacomo in un momento così delicato per le imprese dei nostri settori. Ma sono certo che la guida del sistema regionale sia in ottime e sapienti mani. A Giacomo il mio più caloroso augurio per un mandato che gli dia tante soddisfazioni e che la sua figura possa essere di ispirazione per tanti imprenditori che stanno uscendo con fatica dalla crisi post-pandemia, poiché in questo momento come mai prima d’ora gli Imprenditori hanno bisogno di entusiasmo e fiducia per poter ripartire». Il neo presidente Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci, si è detto entusiasta della nuova nomina: «Sicuramente abbiamo tanto lavoro da svolgere per cercare di essere sempre più vicini alle Imprese del Sistema Confcommercio Marche, proseguiremo il lavoro già intrapreso negli anni e di dialogo con il Governo regionale e con le istituzioni, fondamentale oggi più che mai in termini di politiche, progetti e risorse sul settore Terziario, quello più colpito dagli effetti della crisi sanitaria; per fare questo, occorrerà valorizzare anche nuovi modi di intraprendere e di fare impresa. Indubbiamente mi sento investito di una grande onere e onore e cercherò di portare avanti le battaglie dell’Organizzazione con l’efficacia e la risolutezza che da sempre contraddistinguono Confcommercio».