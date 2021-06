A Porto San Giorgio lo spettacolo d’apertura di Marameo Marche 2021

PORTO SAN GIORGO - In scena la Compagnia “Teatro Daccapo” di Bergamo con lo spettacolo “Spataciunfete, avventure sui mari”, uno spettacolo dedicato al mare, alle vacanze, alla voglia di gioco e di stare insieme che contraddistingue la stagione estiva.

22 Giugno 2021 - Ore 09:55 ...

Sabato 26 Giugno, con inizio alle ore 21,15, presso il cortile Bazzani, sul Lungomare Centro di Porto San Giorgio, si terrà lo spettacolo d’apertura di Marameo Marche 2021, il festival che coinvolge 5 Regioni e 27 Comuni di cui 6 nella Regione Marche: Civitanova Marche, Montegranaro, Montegiorgio, Fermo, Lapedona e Porto San Giorgio.

In scena la Compagnia “Teatro Daccapo” di Bergamo con lo spettacolo “Spataciunfete, avventure sui mari”, uno spettacolo dedicato al mare, alle vacanze, alla voglia di gioco e di stare insieme che contraddistingue la stagione estiva. Sarà un lavoro divertentissimo e fortemente interattivo, dove il pubblico sarà chiamato più volte a risolvere gli intrecci creati dagli attori in scena che per l’occasione sono i custodi di un “Museo del Mare”

Cosa succede nel “Museo del Mare” quando la sera tutti i visitatori tornano a casa, si chiudono le porte, si spengono le luci e il chiarore della luna che entra dalle finestre, come l’incantesimo di un mago, trasforma i due custodi e tante cose inanimate nei protagonisti di un’incredibile avventura?

Lo spettacolo, proprio per la sua capacità di coinvolgere il pubblico sia dei grandi che dei piccoli, in un gigantesco gioco, ha avuto diversi riconoscimenti tra cui ricordiamo: vioncitore Premio Gianni Rodari per il Teatro, Festival Nazionale di Teatro Ragazzi “Lucciole e Lanterne” Roma; vincitore Premio Ribalta, come miglior spettacolo – scenografia e recitazione, Aprilia LT.

L’ingresso è libero, i posti disponibili saranno limitati, è pertanto più che necessaria la prenotazione, per riservare il posto è possibile chiamare il numero 335 5268147, tutti i giorni fino a sabato, dalle ore 9 alle ore 14.

Il progetto è parte della quinta edizione di Marameo, festival interregionale ed internazionale del teatro per ragazzi, progetto che coinvolge cinque regioni: Abruzzo, Calabria, Marche, Lazio e Puglia e che con i suoi 27 Comuni e oltre 100 eventi programmati insieme a mostre, incontri, laboratori, letture e animazioni, rappresenta la più grande festa del teatro er l’infanzia e la gioventù in Italia. Per il programma completo www.marameofestival.it