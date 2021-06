Nessun nuovo decesso per Covid nelle Marche: 6 pazienti ricoverati a malattie infettive del Murri

27 Giugno 2021 - Ore 15:08 ...

Nessun nuovo decesso nelle Marche per Covid. Questa la buona notizia che arriva nel bollettino quotidiano diffuso dal Servizio Sanità. Sul fronte dei ricoveri sono 29 i pazienti positivi al Coronavirus che si trovano nelle strutture ospedaliere delle Marche. Di questi 6 in terapia intensiva e 23 nei reparti non intensivi.

Rispetto a ieri diminuiscono di una unità i ricoveri in semi intensiva mentre aumentano di uno i ricoveri in non intensiva. Ad oggi il totale dei positivi nella nostra regione tra ricoverati e isolamenti è di 1.415 soggetti. Restano stabili a 6 i pazienti ricoverati nel reparto malattie infettive del Murri di Fermo.