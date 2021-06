Grassetti confermato consigliere nazionale Fiam: “Sempre più karate sui territori”

NOMINA - Il maestro Grassetti ha la delega al coordinamento dei delegati regionali. Il 7 e 8 luglio incontro con i delegati all'hotel Bellavista. Il 4 settembre allenamento federale

Il maestro, cintura nera settimo dan di karate, Remo Grassetti, è stato riconfermato consigliere nazionale della Fiam (Federazione italiana Arti marziali) con delega al coordinamento dei delegati regionali.

“Mi occuperò – spiega il maestro Grassetti – di curare lo sviluppo e la promozione del karate sui territori. Questo anche nell’ottica di facilitare la pratica del karate senza eccessivi spostamenti considerate le limitazioni conseguenti alla pandemia. Insomma voglio promuovere il karate capillarmente e renderlo accessibile a tutti, senza limiti di età. Il 7 e 8 luglio prossimi abbiamo organizzato all’hotel Bellavista di Porto San Giorgio un incontro con i delegati regionali a cui saranno presenti anche il presidente Massimo Di Luigi e membri del consiglio: saranno presenti anche membri del consiglio nazionale, la vicepresidente Manuela Negrini e il delegato regionale Marche, Andrea Cervigni. Terremo anche un corso di formazione per i delegati in vista del programma per lo sviluppo del karate sui territori, appunto. Presenti anche molte istituzioni e autorità del Fermano”.

Grassetti di recente ha pubblicato un libro autobiografico (Karate Man – da Sarnano a Okinawa: 40 anni di karate come filosofia di vita e pratica educativa” in cui racconta la sua vita e i suoi, appunto, 40 anni di karate, festeggiati lo scorso anno. Il libro è stato anche donato all’attore Cesare Bocci, testimonial di Sarnano, città natale di Grassetti. “Bocci ha manifestato interesse a frequentare un corso del metodo Mas. E proprio a Sarnano – conclude il maestro – il prossimo 4 settembre organizzerò un allenamento federale con altri maestri, evento reso possibile anche grazie al gradito patrocinio del Comune di Sarnano con il sindaco Luca Piergentili e l’assessore allo Sport, Stefano Censori”.