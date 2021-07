Calcio e ciclismo in primo piano nel fine settimana del Csi Fermo

SPORT PROMOZIONALI – A Rapagnano scenderà il sipario sul campionato provinciale di calcio giovanile in programma la finale categoria Ragazzi e la cerimonia conclusiva di premiazione, ad Altidona prende il via il Giro ciclistico della Valdaso in tre tappe

2 Luglio 2021 - Ore 21:57 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Super fine settimana per l’attività del Centro Sportivo Italiano di Fermo, che domani, sabato 3 luglio, ad Altidona mette in programma la prova di apertura del Giro Ciclistico della Valdaso per amatori, ed il giorno successivo, presso il campo sportivo di Rapagnan,o farà scendere il sipario sul Campionato Provinciale 2021 di calcio giovanile che quest’anno per la prima volta è stato organizzato dal Csi.

CICLISMO – Edizione numero uno del Giro ciclistico della Valdaso per cicloamatori di tutti gli enti in programma questo sabato ad Altidona con base di partenza ed arrivo delle due competizioni in programma presso la sede della “Cantina Le Senate”.

Operazioni di verifica tessere che avrà inizio alle ore 13,00, mentre alle 14,30 ed alle 17,00 sono previste le due partenze. Giro della Valdaso che proseguirà sabato 17 luglio in località Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano, e si concluderà il primo agosto a Rubbianello di Monterubbiano con una gara a cronometro individuale valida quale prova unica di Campionato Regionale Cronometro Csi Ciclismo Marche, oltre che per la classifica finale di questo circuito di gare.

CALCIO – Dopo due mesi di appassionanti partite di calcio è arrivato il momento di far scendere il sipario sul Campionato Provinciale 2021 di calcio giovanile per le categorie Ragazzi, Allievi e Juniores organizzato, sempre nel massimo rispetto dei protocolli anti Covid, dal comitato provinciale di Fermo del Csi, cui hanno aderito numerose società del Fermano.

Chiusura in bellezza domenica 4 luglio, presso il campo sportivo di Rapagnano, con il triangolare finale della categoria Ragazzi e con la immediatamente successiva cerimonia di premiazione a cura del presidente Csi Fermo, Gaetano Sirocchi, che interesserà tutte le società partecipanti e le prime squadre classificate dei Tornei: Juniores vinto da Afc Fermo, davanti a Tignum Montegiorgio, Veregrense Calcio Montegranaro, Elite Sangiorgese Porto San Giorgio; Allievi conquistato da Veregrense Calcio Giovanissimi davanti ad Afc Fermo, Veregrense Calcio Cadetti e Invictus Grottazzolina; Ragazzi con la classifica che scaturirà al termine del Triangolare tra Afc Fermo, Invictus Grottazzolina e Campiglione-Monte Urano.

Onore al merito anche delle formazioni delle società Polisportiva Mandolesi di Porto San Giorgio e Spes Valdaso, che per una piccola differenza di punti non sono riuscite ad entrare nelle prime quattro posizioni in almeno uno dei tre tornei.

Cerimonia di premiazione in programma dalle ore 19,00 circa, diretta dal Gaetano Sirocchi, presidente Csi Fermo alla presenza delle istituzioni locali e del neo responsabile della delegazione Coni di Fermo.