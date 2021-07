Covid, gli ospedali continuano a svuotarsi ma i nuovi casi rimangono stabili

I NUMERI NELLE MARCHE nell'analisi di Luca Fusaro - I contagiati settimanali sono 103, come per i precedenti sette giorni. Prosegue tuttavia il calo degli attualmente positivi. Il 35,3% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale

3 Luglio 2021 - Ore 15:55 ...

Monitoraggio settimanale della diffusione del Covid nelle Marche, si ferma il trend in discesa dei nuovi casi dopo 15 settimane consecutive. È quanto emerge dai dati riportati dall’economista e analista Luca Fusaro, aggiornati al primo luglio. I nuovi casi risultano 103, esattamente uguali a quelli della settimana precedente. Il trend è iniziato circa quattro mesi fa: da 5.289 positivi della settimana 05-11 marzo si è passati a 103 (-98,1%). Prosegue tuttavia il calo degli attualmente positivi. Dal picco del 25 marzo si è passati da 10.176 a 1.283 (-87,4%). Il 98,8% dei casi attivi è in isolamento domiciliare, lo 0,9% ricoverato con sintomi, lo 0,2% in terapia intensiva.

Continua anche il progressivo svuotamento degli ospedali. In dettaglio, dal picco del 27 marzo, i posti letto occupati in area medica sono scesi da 812 a 12 (-98,5%), mentre quelli in terapia intensiva, dal picco del 25 marzo, da 157 a 3 (-98,1%). Le persone in isolamento domiciliare, dal picco del 25 marzo, sono calate da 9.215 a 1.268 (-86,2%). Il numero dei decessi si riduce rispetto alla settimana precedente passando da 6 a 2 (-66,7%). Dalla settimana 07-13 maggio, dove si sono registrati 24 decessi, il calo è stato del 91,7%.

Per quanto riguarda i dati sui vaccini nelle Marche, aggiornati a questa mattina, il 29,4% della popolazione over 12 è in attesa della seconda dose di vaccino (400.091), il 35,3% ha completato il ciclo vaccinale (479.625), il 35,3% non ha ricevuto alcuna dose (479.888), il 64,7% ha ricevuto almeno una dose di vaccino (879.716). Gli over 60 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino risultano 63.579 su 484.725 (13,1%), mentre 421.146 hanno ricevuto almeno una dose (86,9%). Gli over 60 che non hanno ricevuto alcuna dose sono così suddivisi: 6,2% degli over 80 (n. 8.332), 10,9% della fascia 70-79 (n. 17.002) e 19,6% della fascia 60-69 anni (n. 38.245).