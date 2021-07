Campionato Nazionale Hansa 303 verso l’emozionante epilogo

VELA - Weekend sangiorgese nel segno della Liberi nel Vento iniziato nelle giornate pregresse di venerdì e sabato, e caratterizzato da gare intense vissute sulle acque antistanti il Marina. Tanti gli ospiti istituzionali intervenuti, nel primo pomeriggio la cerimonia di premiazione

4 Luglio 2021 - Ore 12:37 ...

PORTO SAN GIORGIO – Grande festa al porto turistico Marina in occasione del Campionato Nazionale Hansa 303 – 2021.

Ieri alla base nautica Liberi nel Vento è giunto il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre (nella foto), che ha portato i saluti della Fiv ringraziando gli organizzatori della manifestazione e la Classe Hansa 303 per la crescita costante e determinata che sta avendo.

Nel pomeriggio ecco anche il presidente della Lega Navale Nazionale, l’ammiraglio Donato Marzano, che ha seguito le regate in mare e sarà anche oggi presente sia in mare che alla cerimonia delle premiazioni in programma alla base Liberi nel Vento per le ore 14.30.

Ben cinque le prove disputate tra le giornate di venerdì e sabato. Oggi, 4 luglio, ultimo giorno di regate. Segnale di avviso prima prova ore 11.00. Classifica provvisoria del singolo che vede al primo posto Fabrizio Olmi (L.N.I. Milano) davanti a Paolo Bianchini (C. V. Mestre) e Vincenzo Gulino (C. V. Crotone). Classifica provvisoria dei doppi con Debora Sanna e Francesca Ramazotti (Veliamoci) davanti Roberto Pulcinella e Maria Cortesi (Liberi nel Vento) e Chiara Capriotti più Maria Cristina Atzori (Veliamoci).

Intense regate gestite dagli ufficiali Domenico Pugliatti, Salvatore Cunto, Giulio Fanini, Lorenzo Viandante e Luca Supplizi. Tutte le imbarcazioni regateranno con un nastro rosso in testa d’albero in segno di adesione all’iniziativa nazionale “10000 Vele per la Solidarietà’”. Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Liberi nel Vento è un’importante realtà sportiva sostenuta da privati, aziende ed enti. Il relativo vertice dell’associazione ringrazia sentitametne gli amministratori di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata,Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Laura Pompei, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.

