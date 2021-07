Covid, nessun decesso nelle Marche: i ricoverati scendono a 10

VIRUS - Rimangono 4 i ricoverati nel reparto di Malattie infettive del Murri di Fermo che oggi ha festeggiato le dimissioni dell'ultimo paziente della Rianimazione

9 Luglio 2021 - Ore 16:34 ...

Nessun nuovo decesso per Covid nelle Marche. E c’è un ricoverato in meno rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati odierni diffusi dall’Osservatorio regionale del Servizio Sanità delle Marche. Il totale dei pazienti Covid ricoverati è di 10, uno in meno rispetto a ieri.

Resta invariato, invece, il numero di quelli in Terapia intensiva (2). Un paziente in meno negli altri reparti (8) nel totale della regione. E scendono anche i positivi nelle Marche: dai 1.291 di ieri ai 1.284 di oggi. Rimangono 4 i ricoverati nel reparto di Malattie infettive del Murri di Fermo che oggi ha festeggiato le dimissioni dell’ultimo paziente della Rianimazione.