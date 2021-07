Mister Morreale riparte ”in rosa”: è il nuovo tecnico della Vis Civitanova

CALCIO - Dalla scrivania dirigenziale dell'Atletico Porto Sant'Elpidio all'habitat naturale della panchina. Il tecnico portoelpididiense, con un longevo curriculum nella crema del dilettantismo maschile regionale e non solo, abbraccia la sfida rappresentata dalle ragazze rivierasche di Serie C

PORTO SANT’ELPIDIO – La Vis Civitanova ha il nuovo allenatore.

La dirigenza rossoblù, per la nuova stagione, ha deciso di puntare su un profilo di livello e la scelta è ricaduta su mister Renzo Morreale (foto).

Volto noto del calcio marchigiano, classe 1967, mister Morreale nella sua lunga carriera ha allenato club importanti come, tra gli altri, il Tolentino, Il Porto Sant’Elpidio, il Montegranaro, il Trodica, il Grottammare tra Serie D, Eccellenza e Promozione ottenendo sempre risultati interessanti. Ora questa nuova avventura in sella alla Vis Civitanova, in un campionato che rappresenta una novità per l’esperto tecnico di Civitanova Marche.

“Sono curioso di natura ed avevo sempre questo interesse per il mondo del calcio femminile – commenta mister Morreale – quando la società mi ha chiamato ho accettato senza esitare e non vedo l’ora di iniziare con grande entusiasmo. Porterò la mia esperienza in questa avventura. Si tratta per me di un mondo nuovo questo del femminile ed ho tanti stimoli e tanta curiosità. Sicuramente cambierà un po’ l’approccio rispetto al maschile ma la bellezza di questo gioco, sia che si tratta di uomini, donne, o bambini, è sempre la stessa e mi metto in gioco in questa realtà”.

“Avevo bisogno di stimoli nuovi, ed ho rifiutato anche alcune offerte dall’Eccellenza, per dare il massimo e credo ci siano le condizioni giuste. Del resto il mondo del femminile è in forte espansione, grazie anche all’impegno della Federazione, quindi si tratta di una realtà da vivere con entusiasmo. Per quanto riguarda le aspettative per la prossima stagione, diciamo che l’anno scorso la squadra ha sofferto in campionato, essendo anche la sua prima volta in questa categoria, quindi l’obiettivo è quello di cercare di migliorarsi, riuscendo ad affrontare la Serie C con tranquillità”, ha concluso Morreale.