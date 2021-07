Paolo Cascio nuovo schiacciatore della Videx

SERIE A3 - La compagine grottese puntella l'attacco con il siciliano classe 1998 di 198 centimetri, prelevato dal Taranto, collettivo con il quale ha centrato, in A2, la promozione in Superlega

GROTTAZZOLINA – Arriva dalla Sicilia il primo innesto chiamato a dar manforte a capitan Vecchi e risponde al nome di Paolo Cascio.

Schiacciatore, 23 anni compiuti lo scorso marzo e 198 centimetri per un prospetto reduce da due stagioni consecutive in A2 di cui l’ultima, tra le fila di Taranto, coronata con la promozione in Superlega.

“E’ stata una stagione piuttosto travagliata per i motivi che ben conosciamo – ha commentato Cascio -. Ad ogni modo abbiamo tenuto duro, centrando i playoff ed affrontandoli al meglio grazie ad un gruppo davvero all’altezza. E’ stata una grande soddisfazione vincere il campionato, non ho avuto molto spazio ma ero consapevole di avere davanti a me atleti dallo spessore e dall’esperienza importanti. Penso che la Videx arrivi al momento giusto, mi trovo in una realtà molto blasonata e non vedo l’ora di mettermi in mostra e giocarmi le mie carte”.

Voglia di riscatto e di dimostrare il proprio valore, aiutando la squadra a centrare gli obiettivi: “Spero di fare bene e di offrire il mio contributo al gruppo sotto tutti i punti di vista – ha proseguito il neo acquisto grottese -. Mi auguro anche che potremo ripartire con i nostri tifosi sugli spalti. Quest’anno ne abbiamo avvertito molto la mancanza e sono certo che grazie a loro potremo rendere il PalaGrotta un fortino inespugnabile”.