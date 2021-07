Impatto tra auto e moto, due giovani finiscono a Torrette

PORTO SANT'ELPIDIO - I due non sono gravi ma si è comunque preferito il trasporto al nosocomio anconetano per accertamenti. Sul posto due ambulanze della Croce verde Porto Sant'Elpidio e l'automedica, e pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia locale

21 Luglio 2021 - Ore 09:31 ...

Impatto, ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a Porto Sant’Elpidio, tra un’auto e una moto lungo la statale Adriatica. L’incidente all’altezza del distributore Iss, quasi al confine con il territorio di Civitanova Marche.

Sul posto, allertati dalla centrale operativa 118, sono arrivati i sanitari dell’automedica e della Croce verde Porto Sant’Elpidio con due ambulanze. Soccorsi il ragazzo e la ragazza che erano in sella alla moto, caduti rovinosamente sull’asfalto a seguito della collisione con la Fiat 500 su cui viaggiavano altri due giovani, illesi. I due sulla moto non sono comunque gravi. Ma per la dinamica del sinistro si è preferito il loro trasferimento a Torrette per ulteriori accertamenti medico-sanitari. Il ragazzo, dopo essere stato medicato e stabilizzato dai sanitari intervenuti sul luogo del sinistro, è stato accompagnato al nosocomio anconetano con l’eliambulanza, atterrata all’ospedale di Civitanova. La ragazza è stata trasportata al capoluogo regionale con l’ambulanza. Nulla di particolarmente serio o grave per loro, si diceva, ma opportuni gli accertamenti sul loro stato di salute. A rilevare l’incidente e a regolare il traffico sono arrivate le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale.