Calzaturificio divorato dalle fiamme nella notte a Servigliano ( foto e video )

23 Luglio 2021 - Ore 07:44 ... L'incendio del calzaturificio a Servigliano

di Cristiano Ninonà

L’sos al 115 è arrivato poco prima della mezzanotte. E quando sono arrivati, in via dell’Artigianato, a Servigliano, i vigili del fuoco hanno trovato una fabbrica di calzature totalmente avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono arrivati ben 12 mezzi dei vigili del fuoco, ossia tutti quelli di Fermo e Amandola, e anche da Ascoli e Macerata. Oltre alla vastità dell’incendio si è temuto che le fiamme potessero propagarsi anche alle fabbriche e residenze vicine. Ma fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a contenere il rogo e a circoscriverlo prima di riuscire a domarlo. A fuoco praticamente tutto quanto vi era all’interno del calzaturificio, dai pellami a materiale plastico. E infatti, oltre ai vigili del fuoco, in via dell’Artigianato sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici Arpa per le rilevazioni ambientali. Al momento ancora non si conoscono le cause dell’incendio, comunque di natura accidentale. Dopo quelle di spegnimento, sono in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del calzaturificio. Sul posto anche il sindaco Marco Rotoni.

“Siamo intervenuti poco prima della mezzanotte – confermano i vigili del fuoco – a Servigliano per l’incendio di un calzaturificio. Sul posto squadre di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata. Il personale sul posto ha confinato le fiamme all’interno del capannone, evitando la propagazione alle attività adiacenti, e raffreddato materiali e strutture per evitare il collasso strutturale. Sul posto l’Arpa Marche per le rilevazioni ambientali e i carabinieri. L’intervento è tutt’ora in corso”.

Dunque ancora un intervento a dir poco complesso, per i vigili del fuoco, dopo le due ore da incubo vissute ieri dalle 12 alle 14 con tre incendi divampati a Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.