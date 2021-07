Covid, 88 nuovi casi nelle Marche: 12 nel Fermano

IL BOLLETTINO del servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore esaminati 1485 tamponi nel percorso nuove diagnosi, l'incidenza dei positivi al 5,9%.

25 Luglio 2021 - Ore 16:35 ...

Sono 88 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto comunica il servizio Sanità della Regione dopo l’esame, nelle ultime 24 ore, di 2469 tamponi: 1485 nel percorso nuove diagnosi e 984 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi si attesta dunque al 5,9% in leggero calo rispetto a ieri, mentre continua a salire il numero di contagiati ogni 100mila abitanti, arrivato a 36,63.

I nuovi contagi sono stati registrati: 40 nel Maceratese, 23 nell’Anconetano, 12 nel Fermano, 6 nel Pesarese, 4 nell’Ascolano e 3 da fuori regione. Questi contagi sono stati riscontrati principalmente tra contatti stretti con persone positive (24 casi), contatti in ambienti domestico (28 casi), approfondimento epidemiologico (11 casi), contatti in ambiente di vita/socialità (8 casi). I sintomatici sono 12. Sul fronte ospedaliero invariati i ricoveri rispetto a ieri, i pazienti Covid nelle Marche sono 18: 3 in terapia intensiva e 15 nei reparti non intensivi.