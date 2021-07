Covid, 54 casi nelle Marche, nessuno nel Fermano: un nuovo ricovero in terapia intensiva

26 Luglio 2021 - Ore 15:53

Sono 54 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E‘ quanto comunica il servizio Sanità della Regione dopo l’esame, nelle ultime 24 ore, di 863 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 443 nel percorso guariti. Raddoppia l’incidenza dei positivi, che sale così al 12,9% (ieri era al 5,9%). E continua a salire, ormai ininterrottamente da giorni, il tasso di positivi ogni 100mila abitanti, arrivato a 38,56 (ieri era a 36,63).

I nuovi contagi sono stati registrati: 33 nel Pesarese, 17 nell’Anconetano, 1 nell’Ascolano e 3 da fuori regione. Questi contagi sono stati registrati soprattutto per contatti con persone positive (11 casi), contatti in ambiente domestico (18 casi), approfondimenti epidemiologici (7 casi), contatti in ambiente di vita/socialità (4 casi), contatti in ambiente lavorativo (3 casi). I sintomatici sono 9. Sul fronte ospedaliero, si registrano 1 ricovero in più in terapia intensiva e 1 nei reparti non intensivi, mentre 1 ricovero in meno nei reparti non intensivi. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 19: 4 in intensiva e 15 nei reparti non intensivi.