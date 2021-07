Red Racing, con Michele Pierucci sul tetto dell’Epoca Uisp

MOTOCROSS - Sabato sera, all'interno del "Guido Catini" di Ponzano di Fermo, è andata in scena la rinnovata tappa di stagione del Campionato Regionale Marche facente capo all'Unione Italiana Sport per Tutti. Per il pilota del team manager Giampiero Scaloni è maturato un terzo posto che, tradotto in classifica generale, vale il momentaneo primato al comando delle operazioni di categoria

26 Luglio 2021 - Ore 16:45 ...

PONZANO DI FERMO – E’ stato un sabato sera caratterizzato dalle logiche inerenti il Campionato Regionale Marche Uisp quello andato in scena all’interno del crossodromo “Guido Catini“.

La suggestiva cornice in notturna, tra le altre, ha anche ospitato le sfide della categoria Epoca, ambito d’azione in cui il team Red Racing è sceso in pista con Michele Pierucci.

Il pilota afferente alla scuderia della presidente Daniela Aleandri ha conquistato il secondo posto nella prima batteria, ed il terzo nella replica serale. Con la sommatoria dei punti ha quindi fatto proprio il terzo gradino del podio complessivo nella propria categoria di sfida.

La panoramica del caso però diventa del tutto succulenta aggiungendo la tappa del recente weekend alle logiche della classifica generale: grazie alla prova ponzanese, Pierucci al momento ha scalato la vetta della graduatoria Epoca Uisp collocandosi al primo posto.

