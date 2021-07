Monopattini: attive tre postazioni, 20 mezzi. Di Virgilio: “Mobilità verde servita nei luoghi chiave della città”

PORTO SAN GIORGIO - Al momento sono in funzione le postazioni a sud (tra piazza Napoli e il lungomare Gramsci), al centro (tra piazza Matteotti e piazza delle Marine) e a nord (piazza Torino). Una quarta verrà attivata nei pressi di via Marche (sono in corso opere di collocazione e allaccio alla rete elettrica). L’utente, dopo l’utilizzo, potrà lasciare il monopattino scegliendo liberamente una delle stazioni

Tre stazioni di sosta in città e 20 monopattini attivi per gli utenti. E’ partito ieri pomeriggio in viale Cavallotti, con il primo utilizzo inaugurale, il servizio di mobilità dolce voluto dall’Amministrazione comunale. La presidentessa della società “Green Go” Debora Bonfigli ha presentato le novità ed accolto i primi fruitori. All’assessore all’Ambiente Andrea Di Virgilio ha illustrato le modalità di utilizzo: “Le postazioni-ricarica forniscono anche il servizio wi fi – ha spiegato Bonfigli – Permettono uno sharing ordinato rispetto al free floating delle altre città”. Oggi i giovani promuoveranno la novità diffondendo anche gadget.

“La collocazione degli spazi è stata decisa con gli Uffici per ‘coprire’ alcune delle zone nevralgiche della città e permettere un facile accesso ai mezzi da parte degli utenti – ha detto l’assessore Andrea Di Virgilio – . Abbiamo seguito l’orientamento avuto per le ‘Case dell’acqua’, appena attivate e particolarmente gradite. Ci auguriamo che anche questa novità venga accolta positivamente. A sud, in particolare, rappresenta un servizio a ridosso dell tratto di pista ciclabile, del porto e del parcheggio estivo che il Comune ha aperto per i turisti e i villegganti. Al centro poi la griglia si trova in connessione con i capolinea di bus e taxi, la stazione ferroviaria e l’isola pedonale”.

“Green go – spiegano dal Comune – permette il noleggio dei monopattini tramite un’applicazione gratuita scaricabile sul telefonino dalle principali piattaforme. L’età minima richiesta è 18 anni o, se minorenni, titolari della patente Am. Il servizio “Green Go” è disponibile 365 giorni l’anno e i mezzi sono dotati di luce anteriore e posteriore con apposita custodia dove sono conservate le bretelle retro riflettenti. Si potrà circolare in tutta la città: il sistema provvederà ad una segnalazione sonora in caso di uscita dal territorio. Resta a carico del conducente la responsabilità per eventuali infrazioni al codice della strada; la velocità massima consentita dei monopattini è di 20 chilometri orari. Non è permesso trasportare un altro passeggero o cose ed ogni forma di traino. In caso di pioggia il sistema “Green Go” non consentirà l’uso dei monopattini dal momento che il livello di rischio si alza quando la strada è bagnata. Il servizio è a pagamento, tramite carta di credito o prepagata (0,20 centesimi di euro al minuto) mentre l’iscrizione è gratuita”.