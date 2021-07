Sulle note della musica per dire “No alla violenza contro le donne”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - L’iniziativa, alle 21.30 in Piazza Bice Piacentini, realizzata in collaborazione con il Comune della cittadina rivierasca, sarà aperta dai saluti del sindaco Pasqualino Piunti, del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dall’assessore regionale Giorgia Latini. Saluto anche di Maria Lina VItturini presidente della Commissione Pari Opportunità

28 Luglio 2021 - Ore 10:22 ...

Primo appuntamento ufficiale per la Commissione regionale pari opportunità in programma il 31 luglio, a San Benedetto del Tronto, con una serata di musica e letture. L’iniziativa, alle 21.30 in Piazza Bice Piacentini, realizzata in collaborazione con il Comune della cittadina rivierasca, sarà aperta dai saluti del sindaco Pasqualino Piunti, del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dall’assessore regionale Giorgia Latini.

“Pari opportunità: una nuova musica” proseguirà con gli interventi dell’assessore comunale Antonella Baiocchi e della Presidente della Cpo, Maria Lina Vitturini. L’evento sarà arricchito dal concerto “MoonLight Piano. Notti illuminate dalle grandi stelle della musica”, con protagonista la giovane pianista Carla Sgoifo. Nel corso dell’iniziativa, Alessandra Giardina leggerà il poema “Raccoglierò le lacrime di tutte le donne”, tratto dal volume “Cantò come dea” della sociologa e scrittrice Antonella Pagano. Al centro del palco una panchina rossa, simbolo della violenza contro le donne, realizzata da Adamo De Amicis.

La serata sarà anche l’occasione per conoscere Ivan Cottini, Elena Ferracuti, Carlo Macchini e Alessia Di Girolamo, i 4 testimonial che affiancheranno la Cpo nei progetti dedicati al mondo della scuola che verranno messi in cantiere a partire da settembre. Presenterà l’evento Daniela Gurini.