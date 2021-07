Raccolta rifiuti a S.Elpidio a Mare, Ecoelpidiense: “Esclusione illegittima dalla gara, il Tar ci ha dato ragione”

SANT'ELPIDIO A MARE - "La sentenza del Tar delle Marche non lascia adito a dubbi e offre due strade di uscita: esclusione delle tre ditte partecipanti che non hanno presentato il computo metrico e quindi assegnazione dell’appalto all’Ecoelpidiense srl o annullamento della gara. Solo di fronte a queste decisioni eviteremo di ricorrere nuovamente e di arrivare a una richiesta di risarcimento danni"

29 Luglio 2021 - Ore 11:13 ...

“Il Tar ci ha dato ragione, esclusione illegittima dalla gara per la gestione della raccolta rifiuti a Sant’Elpidio a Mare”. E’ quanto annunciano, con il pronunciamento della magistratura amministrativa, dall’Ecoelpidiense, appunto, in merito alla sua esclusione dalla gara per la gestione rifiuti a Sant’Elpidio a Mare”.

“La Provincia non può modificare la disciplina di gara, variando in maniera interpretativa il bando. Il Tar delle Marche nella sentenza con cui ha accolto il nostro ricorso, contro l’esclusione decisa dalla Provincia su proposta dei commissari di gara di Fermo, ha indicato la strada: riammissione dell’Ecoelpidiense nella gara d’appalto per la gestione della raccolta rifiuti nel comune di Sant’Elpidio a Mare. Ma non solo, la gara va annullata, in autotutela da parte dell’ente stesso o in seguito a un nostro sicuro ulteriore ricorso in caso di assegnazione definitiva dell’appalto. Una vicenda che amareggia, ma che dimostra la correttezza dell’operato dell’Ecoelpidiense srl”.

LA VICENDA

“Il termine di presentazione delle offerte è stato il 10 agosto 2020. Da quel giorno – la ricostruzione dei fatti secondo l’Ecoelpidiense – è partito l’iter di valutazione affidato alla Stazione appaltante della Provincia di Fermo. Tre buste: una amministrativa, una tecnica e una economica. Tutto è nato all’apertura della seconda busta. Da bando andava inserito il computo metrico estimativo del nuovo ecocentro. Prima della consegna delle buste è stato comunicato che il computo metrico non doveva essere inserito. Noi lo abbiamo presentato come da bando di gara, unici tra i quattro partecipanti. La Stazione Unica Appaltante, sentita la commissione di gara, ci ha comunicato il 18 febbraio 2021 la nostra esclusione. Da qui il ricorso al Tar delle Marche”.

LA SENTENZA

“Dopo l’esclusione, assistiti dal legale Carlo Nunzio Sforza, abbiamo presentato ricorso al Tar delle Marche per l’annullamento della stessa. Il 22 luglio 2021 – continuano dall’Ecoelpidiense – è stata pubblicata la sentenza del Tar che ribaltato la decisione della Provincia di Fermo e del Comune di Sant’Elpidio a Mare che si erano costituiti affidandosi allo stesso legale. Il Tribunale amministrativo ha sottolineato come la Provincia sia rimasta ferma sulle sue posizioni nonostante l’informativa dell’Ecoelpidiense, mentre sarebbe bastata la riammissione dell’azienda per evitare di arrivare in tribunale. Il Tar Marche ha così deciso per l’annullamento della determina di esclusione dell’Ecoelpidiense Srl”.

LA RICHIESTA

“La sentenza del Tar delle Marche non lascia adito a dubbi e offre due strade di uscita: esclusione delle tre ditte partecipanti che non hanno presentato il computo metrico e quindi assegnazione dell’appalto all’Ecoelpidiense Srl o annullamento della gara. Solo di fronte a queste decisioni eviteremo – concludono dalla Ecoelpidiense – di ricorrere nuovamente e di arrivare a una richiesta di risarcimento danni. Inoltre è da tenere in considerazione che l’importo messo a gara era stato calcolato sulla base di un progetto che ormai ha più di due anni. Il progetto prevedeva l‘acquisto di attrezzature e mezzi che con l’attuale rincaro dei materiali sarebbe impossibile da sostenere, cosi come previsto dal decreto legge 73 del 25 maggio 2021. Tutto ciò sicuramente comporterà la necessità di dover revisionare l’importo di gara, prevedendo un meccanismo di compensazione per un rincaro dei materiali dovuto all’emergenza Covid”.