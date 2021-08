“Onde”, nel weekend la chiusura dell’evento di arte pubblica

SARNANO - Attiva dal 30 luglio presso il Comune montano maceratese, nella prima serata di venerdì 6 agosto, in piazza Perfetti, l'epilogo del festival con un ricordo di Pasolini. a seguire l'esibizione sulle note del Carnevale degli animali di Saint-Saëns

2 Agosto 2021 - Ore 13:41 ...

Venerdì 6 agosto alle 21.30 si terrà la serata di chiusura dell’evento di arte pubblica “Onde”.

L’inaugurazione del 30 luglio a Sarnano ha visto la partecipazione attiva e attenta dei tanti

visitatori, chiamati a confrontarsi con un evento sull’immaginazione ed a compiere un’azione

performativa.

Nel loggiato di via Roma sono state esposte delle fotografie e delle poesie a coinvolgere chi è intervenuto dal 30 luglio e nei giorni a seguire. “Siamo molto felici di aver visto persone di Sarnano, amici, ma anche concittadini, che hanno risposto a un evento di arte contemporanea. C’è stata una forte emozione la sera dell’inaugurazione, e le persone venute a vedere sono state le vere protagoniste. Abbiamo raggiunto il nostro scopo, ovvero la partecipazione popolare” commenta Fausto Olmelli, l’ideatore del progetto, a nome del gruppo di Sarnano Contemporanea.

Il 6 agosto ci sarà una vera e propria performance in piazza Perfetti, a partire dalle 21.30, dal

titolo: “5 donne e una voce per Pasolini”. Un evento sull’immaginazione non poteva non riflettere sull’opera di questo autore, la cui visione ha influito così tanto sul cinema, la letteratura e la poesia, ma anche sulla fotografia, fino ad oggi. In piazza Perfetti a Sarnano dalle 21.30 il pubblico vedrà e sentirà, in una modalità che non è teatro né conferenza, ma, appunto, una performance d’arte.

A seguire una esibizione sulle note del Carnevale degli animali di Saint-Saëns fornirà l’occasione

per finire nel segno di una festa popolare un evento culturale. Onde ha ricevuto il patrocinio della Regione Marche, del Consiglio Regionale oltre a quello del Comune di Sarnano.

Per informazioni: http://www.faustoolmelli.com/5-donne-e-una-voce-per-pasolini/

L’ingresso in piazza, nei posti con seduta, sarà consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi Covid 19, per questo motivo chi desidera partecipare può prenotarsi inviando una email a: dialoghi@faustoolmelli.com. Si specifica inoltre che le due performance costituiscono un unico evento, si invitano pertanto gli spettatori ad arrivare con un leggero anticipo sull’orario di inizio, e non a evento iniziato, così da poter espletare tutte le procedure e i controlli anti Covid evitando ritardi o interruzioni delle performance in programma.