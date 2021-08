Contesa del Secchio, è il giorno dell’investitura del Capitano del Popolo

SANT'ELPIDIO A MARE - Il weekend della manifestazione continua con la tappa di giornata. Questa sera, sabato 7 agosto, l’apertura delle locande delle contrade e la lettura del bando del podestà per l’indizione, seguita dal suono dell’antica campana: segnale per il corteggio delle contrade fino in piazza Matteotti

7 Agosto 2021 - Ore 12:29 ...

Quest’oggi, sabato 7 agosto, nuova tappa di rincorsa alla Contesa del Secchio: la solenne Investitura del Capitano del Popolo aggiunge infatti un ulteriore passo al weekend della più antica rievocazione storica delle Marche.

Durante la serata, che inizierà alle 20.00 con l’apertura delle locande delle quattro contrade storiche, ci sarà la lettura del Bando del podestà per l’Indizione della Contesa, seguita dal suono dell’Antica Campana della città: questo sarà il segnale per il corteggio delle contrade fino in piazza Matteotti, che precederà la proclamazione e il giuramento presso la Perinsigne Collegiata del Capitano del Popolo.

Il Capitano del Popolo è la figura più importante della Contesa del Secchio: preposto al mantenimento dell’ordine e al comando delle forze armate durante il medioevo, è chiamato durante il Gioco del Pozzo a dirimere le eventuali controversie che possono sorgere tra le quattro contrade. Al termine della celebrazione per il nuovo Capitano del popolo ci sarà il sorteggio del Gonfaloniere di Giustizia, figura che ricoprirà il ruolo di arbitro per il Gioco del Pozzo di domenica 8.

Manca quindi veramente poco alla sessantanovesima edizione della Contesa del Secchio, pronta ancora una volta a dare spettacolo con un evento unico nel suo genere e far risuonare tutta la passione di Sant’Elpidio a Mare.