Palio dell’Assunta, conto alla rovescia: è il momento della Tratta dei Barberi

FERMO - Domani, giovedì 12 agosto, sorteggio per l'abbinamento dei cavalli alle contrade. Appuntamento alle 21.30 in viale Vittorio Veneto, con 199 posti a disposizione per spettatori muniti di green pass. Nello stesso istante terrà la cerimonia con l'uscita ufficiale delle dame di contrada

11 Agosto 2021 - Ore 13:41 ...

E’ la settimana delle emozioni, i contradaioli lo sanno bene. Emozioni attese, soprattutto quest’anno, dopo l’estate 2020 con il palio messo in pausa per via della pandemia. Intanto la gara di tiro al canapo è stata vinta da Contrada San Bartolomeo

C’è una importante precisazione rispetto a quanto anticipato sulla serata di sabato 14 agosto: “Per motivi di sicurezza comunichiamo – riferisce il presidente della Cavalcata e sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro – che il numero di posti alle transenne in piazza del Popolo sarà limitato, e sarà necessario disporre di green pass o certificato di avvenuto tampone con esito negativo. Ovviamente nulla è richiesto per gli avventori dei locali pubblici in esterno. Per evitare assembramenti e permettere la migliore fruizione della rappresentazione storica in costume in notturna, invitiamo il pubblico ad assistere alla manifestazione anche in altri punti del percorso, ad esempio piazzetta, corso Cefalonia, corso Cavour, via Mazzini e l’intero piazzale del Girfalco, senza dimenticare che anche questo evento, come altri in programma, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Cavalcata dell’Assunta”.

Intanto domani, giovedì 12 agosto, la fortuna la farà da protagonista nella Tratta dei Barberi, sorteggio per l’abbinamento dei cavalli alle contrade, in vista della corsa al Palio del giorno dell’Assunta. Appuntamento alle 21.30 in viale Vittorio Veneto, 199 i posti a disposizione per spettatori muniti di green pass. A condurre la serata, presentando gli equidi e le loro caratteristiche, sarà Eleonora Mainò, giornalista della Gazzetta di Siena.

A proposito di cavalli, ecco i nomi di quelli che, avendo regolarizzato la propria iscrizione, parteciperanno alla Tratta di domani sera, sullo schema di cavallo e proprietario.

Ametista da Clodia, Alessandra Capparella della Scuderia Clodia. Silomba, di Ludovico Orlandi. Viky Fortuna, Matteo Simone. Abracadabra e Tempesta da Clodia, Giuliano Sampieri della La Selva. Ubert Spy di Adriano Muzzi, scuderia Muzzi. Zamura di Oriana Chinoli. Vanadio Da Clodia di Marco Modanes, scuderia Clodia. Una Dea, di Francesca Starnotti, scuderia Topalli e San Vittore, di Mario Giusti.

Mossiere della gara del 15 agosto sarà Renato Bircolotti, mossiere nei maggiori palii italiani e anche vice mossiere a Siena. Volto noto ai contradaioli, protagonista di numerose mosse al canape di piazzale Ostilio Ricci, venne per la prima volta a Fermo 25 anni fa.

La serata della Tratta sarà anche il momento dell’uscita ufficiale delle dame di contrada, che saranno Gaia Pistolesi (Campiglione), Eleonora Mari (Campolege), Letizia Bianchini (Capodarco), Lucrezia Cocci (Castello), Silvia Squarcia (Fiorenza), Mariacristina Imperato (Pila), Lucia Perticari (Molini Girola), Francesca Bianconi (San Bartolomeo), Agnese Farina (San Martino) e Denise Damiani (Torre di Palme). La dama del Palio sarà Erika Ricci, dama di Pila nel 2019, per 10 anni tamburina bianco celeste, entra poi nel direttivo di contrada. Oggi è responsabile del gruppo dei musici di Pila e ha partecipato al Gallo d’Oro 2021 con altri ex tamburini per sostituire il gruppo in quarantena.