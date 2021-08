Per la Liberi nel Vento una prima parte di stagione ricca di emozioni

VELA - L'associazione sangiorgese, al giro di boa delle attività 2021, traccia il bilancio di quanto mandato in archivio approfittando di alcuni giorni di pausa dagli allenamenti prima di riprendere in vista dell'Italiano 2.4mR e del Campionato del Mondo Hansa 303

13 Agosto 2021 - Ore 19:21 ...

PORTO SAN GIORGIO – Giorni di riposo per gli atleti e lo staff della Liberi nel Vento, super impegnati in intense attività sportive, agonistiche e di scuola vela.

Un giro di boa di una prima parte di stagione ricca di attività che ha visto il circolo sangiorgese, le prime settimane di luglio, organizzare due importanti manifestazioni sportive: il Campionato Nazionale Hansa 303 e la Regata Nazionale 2.4mR. Regate che hanno avuto il record di partecipanti e la gradita visita del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre e della Consigliera Federale, Nadia Meroni. Altra importante regata, la terza giornata di regate del Campionato 2.4mR Trofeo Sollini Accessori Calzature Sollini Unip Lda, organizzata ad inizio agosto e che si ripeterà il 22 del mese corrente ed il 5 settembre.

Molto partecipata l’edizione 2021 del Vela Day, giornate di promozione dello sport della vela per tutti, organizzata in collaborazione con la Fiv e l’Open Day Vela Paralimpica, il 6 luglio, organizzata in collaborazione con Inail Marche e Comitato Italiano Paralimpico delle Marche rivolta a persone vittime di incidenti sul lavoro.

In questa prima parte di stagione gli atleti della squadra agonistica 2.4mR hanno partecipato alle Regata Nazionali 2.4mR che si sono svolte a Salò, Lago di Garda, a Jesolo e a Dervio, sul Lago di Como ottenendo buoni risultati. A metà luglio sono iniziati i corsi di vela per tutti sulle imbarcazioni 2.4mR e Hansa303 a cui hanno partecipato, e stanno partecipando, tante persone che speriamo si appassionino e si aggiungeranno alla squadra agonistica.

Subito dopo Ferragosto ripartiranno i corsi vela e gli allenamenti delle squadre agonistiche delle classi 2.4mR e Hansa 303 in previsione della partecipazione, a fine Settembre, ai Campionati Italiani delle Classi Olimpiche, organizzati dalla Fiv a Malcesine e del Campionato del Mondo 2021 Classe Hansa 303 che si svolgerà a Palermo dal 2 al 9 ottobre.

Ed il 11 e 12 settembre attraccherà a Porto San Giorgio, Gaia, un’imbarcazione accessibile a tutti timonata da Sante Ghirardi e Luca Casadio, due signori paraplegici in carrozzina, che faranno rotta a Palermo per il Mondiale Hansa 303. La Liberi nel Vento, per l’occasione, organizzerà dei momenti per promuovere lo sport della vela per tutti in collaborazione con i ragazzi di Marinando. E dopo le bellissime emozioni ed i risultati ottenuti dalla delegazione Italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’imperativo morale ora è quello di rimanere affascinati e tifare gli atleti paralimpici d’Italia che saranno impegnati dal 24 Agosto al 5 Settembre alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Liberi nel Vento è un’importante realtà sportiva sostenuta da privati, aziende ed enti. Di cuore il vertice dell’associazione ringrazia gli amministratori di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.

Fotogallery