Pizza e birra ricompattano il centrosinistra fermano: ambiente, lavoro ed elezioni le prossime sfide

FERMO - Il centrosinistra fermano si ritrova intorno ad una pizza per porre le basi di una ritrovata unità anche se il percorso da affrontare è ancora in salita. Una cena tra amici, fanno sapere, ancor prima che tra futuri e potenziali alleati con uno sguardo rivolto già alle prossime scadenze elettorali.

16 Agosto 2021 - Ore 10:28 ...

di Sandro Renzi

Una cena tra amici ma dove alla fine di politica si è parlato e forse anche di elezioni amministrative, visto che a breve si voterà a Montegranaro e poi in altri Comuni del Fermano tra i quali Porto San Giorgio e Sant’Elpidio a Mare il prossimo anno. In un locale del Girfalco, a due passi dal Duomo, nel tentativo di combattere la canicola estiva, si è ritrovato il campo culturale e politico del centrosinistra fermano per una conviviale che è stata l’occasione per porre le basi di un confronto serrato in vista delle scadenze elettorali e per ritrovare una compattezza che negli anni è andata persa. Allo stesso tavolo si sono così ritrovati in quaranta. esponenti di Articolo Uno, tra questi anche Alessandro Del Monte, del Pd sia provinciale con Fabiano Alessandrini in testa e Alessandro Iagatti della segreteria cittadina dem, ma anche esponenti della Sinistra Italiana con Sabrina Isidori e dei Giovani democratici, dell’Anpi, della Cgil, e del Movimento 5 Stelle rappresentato da Stefano Fortuna.

E poi le civiche di area: ecco allora Renzo Interlenghi con la compagine Fermo Futura e la presidente della provincia di Fermo, Moira Canigola. “Una bella serata tra compagne e compagni, tra pari sensibilità nella pluralità, tra militanza ed amicizia, tra convivio e politica, tra presente e futuro.

Tra partiti, rappresentanze, movimenti, associazioni, simpatizzanti e popolo. Collettivo, sentimento, collegialità, passione, confronto, sinistra, progresso, antifascismo, lavoro, economia, ambiente, diritti, territorio, Fermo, Provincia, impegno: stare assieme” Così Alessandro Del Monte nel commentare su Facebook l’appuntamento partecipato di qualche sera fa. voluto alla luce del sole per dimostrare che partiti e movimenti, e più in generale le anime che compongono il centrosinistra e l’area progressista, stanno lavorando insieme per affrontare anche i temi di stretta attualità che riguardano ad esempio la tutela dell’ambiente o del lavoro, dell’economia e dei diritti civili (ddl Zan in testa).