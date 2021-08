Società sportive, contributi per l’acquisto di veicoli da adibire al trasporto degli atleti

REGIONE – Sono a disposizione 600.000 euro. Latini: "L’intervento è volto anche ad agevolare le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro". "Obiettivo anche la sostituzione dei mezzi obsoleti". Le domande dal 15 settembre

Un contributo a fondo perduto per le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche delle Marche, finalizzato all’acquisto di mezzi per il trasporto di atleti tesserati. La Regione ha messo a disposizione 600.000 euro. La misura fa parte del programma annuale degli interventi di promozione sportiva.

«Si tratta di un intervento – spiega l’assessore regionale allo Sport, Giorgia Latini – che riveste molteplici finalità: la prima, facilitare la partecipazione dei giovani allo sport e incrementare la sicurezza dei trasferimenti, da e verso le strutture sportive. Inoltre può agevolare le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Sostenendo l’acquisto di automezzi da adibire al trasporto e all’accompagnamento dei giovani atleti che, per questioni logistiche e territoriali, familiari o di altra natura, non possono raggiungere le strutture sportive, si incentiva la pratica sportiva e l’educazione allo Sport ma in un clima di sicurezza.

Un ulteriore finalità è legata all’ambiente: abbiamo anche pensato alla sostituzione di automezzi obsoleti con automezzi rientranti nelle più stringenti normative antinquinamento e all’applicazione delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico».

Tra i requisiti degli aspiranti beneficiari, avere sede e svolgere attività nelle Marche e l’iscrizione almeno biennale al registro Coni.

Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 10 gennaio prossimi. Il contributo a fondo perduto sarà del 50% della spesa ammissibile, con un limite massimo di 12.000 euro, sia per veicoli nuovi che usati (cosiddetti a KM0).