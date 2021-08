Grande attivismo estivo su più fronti del Csi Fermo

SPORT PROMOZIONALI - Concluso il campionato di calcio provinciale giovanile si è proseguito con l’attività ciclistica, con le diverse discipline del calcio amatoriale e promozionale a Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Petritoli e Porto San Giorgio

18 Agosto 2021 - Ore 00:55 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Il Comitato Provinciale di Fermo del Centro Sportivo Italiano, presieduto da Gaetano Sirocchi, sta per far scendere il sipario sul proprio progetto: “Attività Estate 2021” , nel quale ha deciso di dispiegare tutte le proprie forze, portando avanti eventi e manifestazioni sportive su buona parte del territorio della provincia di Fermo.

Nonostante il momento critico, l’ente ha egregiamente assolto ai contenuti del proprio oggetto statutario: la promozione dell’attività sportiva. Da giugno scorso, subito a ridosso del termine delle attività scolastiche, il Csi si è visto protagonista nell’organizzare attività di vario tipo, come ormai gli è consono, iniziando dal permettere ai propri bikers di solcare le strade provinciali in sicurezza, fino all’organizzazione e supporto di diversi tornei estivi, concentrando l’attenzione sulla gestione di un centro estivo.

Per le gare di ciclismo svoltesi, si va dal Gran Premio della “Cuma” a Monte Rinaldo valida quale Campionato Regionale assoluto Strada, allo “Sciuccapanza” di Altidona e alla cronometro su strada di Rubbianello, per terminare con il rispolvero della storica gara ciclistica a Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano con queste ultime tre valide per il Giro ciclistico della Valdaso.

Seguirà, domenica 22, la gara agonistica su strada Gran Premio Grottazzolina ed altre, in via di programmazione, a ridosso della stagione autunnale quando prenderà il via l’attività ciclocampestre con la consolidata challenge Cross Cup Csi. La maggior parte delle attività portate avanti ha visto protagonisti dunque gli under 18, mission che il Csi di Fermo, capitanata del Gaetano Sirocchi, si prefigge sempre più soprattutto per accelerare il desiderato ritorno alla normalità.

L’ente di promozione Csi, con piena consapevolezza e nel totale rispetto delle varie misure anti contagio Covid, il 14 giugno scorso ha infatti inaugurato la seconda edizione del centro estivo per bambini dai 6 ai 14 anni, presso gli impianti sportivi di Rapagnano, conclusosi il 30 luglio e vedendo una partecipazione di oltre 40 ragazzi.

A Porto Sant’Elpidio, in collaborazione con l’unità pastorale San Crispino, venerdì 10 luglio è stato organizzato un torneo di calcetto per ragazzi svoltosi presso la struttura oratoriale della parrocchia Santa Annunziata. La manifestazione iniziata alle 17:00 è poi proseguita fino a notte fonda con la partecipazione di otto squadre.

Il Csi di Fermo ha poi organizzato, in collaborazione con la Nitro Asd di Rapagnano, un torneo di calcio a 5, categoria Open, presso il neo centro sportivo Nitro in località Osteria. Il torneo, alla sua prima edizione, iniziato a metà luglio ha visto in campo sette schieramenti, questi inizialmente coinvolti in una fase all’italiana, per poi proseguire con la fase dei quarti, delle semifinali e finali. Il 5 agosto, il torneo ha avuto termine assegnando il trofeo alla vincitrice alla presenza del signor Carlo Paoloni (presidente Nitro Asd), del professor Gaetano Sirocchi (presidente Csi Fermo) e del sindaco del comune ospitante la manifestazione.

Per quanto riguarda il supporto tecnico, il Csi Fermo è stato chiamato dagli organizzatori della “Fenomeno Cup” , torneo di calcio a 5 femminile no-stop svoltosi il 10 luglio presso gli impianti della Polisportiva Mandolesi di Porto San Giorgio, in cui sotto il sole cocente, delle splendide ragazze, con ostinazione, hanno dato lustro alle loro capacità calcistiche. Stessa cosa è accaduta con la società calcistica Spes Valdaso di Petritoli, che ha voluto affidare la conduzione delle proprie gare disputate, in occasione dello storico “Memorial Brazzo e Tom”, alla team arbitrale del Csi di Fermo, torneo di calcio in notturna svoltosi dal 15 luglio al 31 luglio, in cui compagini anche di fuori provincia (Castel di Lama, Civitanova Marche, ecc) hanno schierato in campo i loro campioncini, torneo conclusosi come da tradizione con un breve momento conviviale.

Sempre a Petritoli il Csi ha collaborato all’organizzazione di un torneo di calcetto under 22, in cui, nel giro di una settimana, dodici compagini hanno lottato sul sintetico di Petritoli per accaparrarsi l’edizione 2021. Infine, in pieno periodo di Ferragosto, gli arbitri del Csi stanno calpestato il cemento dell’Arena Europa di Porto San Giorgio per una “classica sangiorgerse di futsal” in occasione di un torneo di calcetto Open e di uno per ragazzi nati tra gli anni 2007/10 e 2011/12. Non è sfuggita inoltre la presenza degli arbitri Lucattelli, Bracalente e Ottaviani del Csi Fermo, nella recente amichevole di calcio tra le squadre del Montegiorgio e della Fermana.

