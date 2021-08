A 500 anni dalla nascita tour a Fermo per ‘riscoprire’ Papa Sisto V

FERMO - Prosegue il mini tour nelle strutture culturali e museali della città sulle tracce delle evidenze sistine fermane. Appuntamento venerdì 20 agosto

19 Agosto 2021 - Ore 09:58 ...



Ormai nel vivo anche nella città di Fermo le celebrazioni per il quinto centenario della nascita di Sisto V, il Papa marchigiano nato a Grottammare nel 1521 e con origini familiari a Montalto Marche. Celebrazioni per ricordare Felice Peretti, uomo di umili origini che in soli 5 anni di Pontificato ha lasciato il segno a Roma e che non ha mai dimenticato le native Marche. Sisto V è stato Vescovo dell’Arcidiocesi fermana dal 1571 al 1577.

Venerdì 20 agosto è in programma a Fermo, dopo quello del 6 agosto scorso, un secondo itinerario tematico urbano , con una visita alla Biblioteca Romolo Spezioli, all’Archivio di Stato di Fermo e i documenti in essi conservati per terminare al Museo Diocesano di Fermo per ammirare lo splendido pastorale appartenuto al “Papa tosto”.

Info e prenotazioni: tel. 0734 217140 – museidifermo@comune.fermo.it (green pass richiesto a tutti i partecipanti all’iniziativa).