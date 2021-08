Nel weekend il Campionato Italiano del Rulletto a squadre

FERMO - La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, unitamente al Comune ed alla Provincia di Fermo, sabato 21 e domenica 22 agosto attende compagini in arrivo da tutta Italia, in contrada Camera, per la 13esima edizione della competizione tricolore

FERMO – La città del Girfalco ospiterà, il 21 e 22 agosto prossimi, in contrada Camera, la 13° edizione del campionato italiano del lancio del rulletto a squadre, riservato alle categorie A e B. Un evento organizzato, nel rispetto delle normative vigenti, dalla Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, Comitato provinciale di Fermo, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Fermo che vedrà atleti e appassionati praticanti di questa disciplina sportiva, riconosciuta dal Coni, provenienti da diverse parti d’Italia, come Lombardia e Calabria.

Il gioco si effettua lanciando il rulletto, disco in legno di circa 900 grammi di peso con l’ausilio di uno spago o fettuccia e consiste nel lanciare l’attrezzo il più lontano possibile o, in ogni caso più lontano dell’avversario. Vince la partita chi percorre più strada con il numero di lanci prefissati. Sabato 21 sono in programma le eliminatorie, con 35 formazioni composte da 6 giocatori ciascuna, mentre domenica 22 le finali cui accederanno 12 squadre. 5 le compagini locali che parteciperanno all’evento: 2 della Ruzzola Fermo, l’Ast Sant’Elpidio a Mare e 2 dell’Asd Rien Sant’Elpidio a Mare.

“Un altro grande evento di sport che vede la nostra città protagonista, con la presenza di tanti appassionati di questa disciplina che arriveranno e soggiorneranno in città a testimoniare di come lo sport sia sempre veicolo di promozione del territorio, per cui ringrazio il comitato provinciale Figest per l’organizzazione e per il lavoro che sta facendo per presentare al meglio agli atleti la nostra città” – le parole dell’assessore allo sport, Alberto Scarfini cui si aggiungono anche quelle del consigliere comunale Gabriele Palmucci che ha sottolineato “come lo sport riesca sempre a far emergere i territori, ad esaltarne le bellezze, a farli conoscere ed anche in questa occasione questo campionato italiano va in questa direzione, con tanti praticanti al seguito che avranno nella nostra città una degna cornice”.

Organizzazione che in questi giorni sta curando gli ultimi dettagli prima del via della manifestazione, curata dal Comitato provinciale di Fermo della Figest, presieduto da Cristiano Catalini, che ha dichiarato: “La pandemia ci ha costretti nei mesi scorsi ad un forzato periodo di stop, senza mai però perdere il desiderio di praticare i nostri amati sport, a maggior ragione un Campionato Italiano con squadre provenienti da tutta Italia. Se in momenti difficili per lo sport come in questo, si riescono a disputare competizioni di livello nazionale, è grazie al lavoro di squadra di tanti, dalla Figest a enti e istituzioni locali che ringrazio”.

Movimento degli sport e giochi tradizionali che conta numerosi tesserati nella provincia di Fermo, sommando complessivamente i praticanti del lancio della ruzzola, lancio del rulletto, lancio del formaggio, del tiro alla fune e delle freccette.