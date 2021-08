Il ministro Garavaglia fa tappa a Porto Sant’Elpidio

VISITA - Sei tappe da nord a sud della regione. Il commissario Marchetti: “Turismo linfa vitale, al lavoro per valorizzarlo”

20 Agosto 2021 - Ore 16:18 ...

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà a Porto Sant’Elpidio domenica prossima. Il titolare del dicastero del Turismo, infatti, arriverà nel Fermano alle 17,15, precisamente all’Holiday Family Village di Porto Sant’Elpidio nel corso di un tour che lo porterà nelle Marche, con sei tappe in tutta la regione.

A darne notizia è la Lega: “Parte da Gradara il tour marchigiano del ministro del Turismo Massimo Garavaglia che domenica 22 agosto, accompagnato dal commissario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti, farà tappa in 6 città – si legge nella nota del Carroccio – per incontrare amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di categoria. A San Benedetto del Tronto previsto anche un momento conviviale con militanti e sostenitori della Lega a partire dalle 19.30.

“Le Marche sono una regione ideale per turisti di ogni genere che trovano in ogni angolo un’offerta di altissimo livello culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico. Prova ne sia che, anche in quest’anno così difficile a causa del Covid, ha dimostrato di essere una delle risorse più importanti dell’economia marchigiana – sottolinea il commissario della Lega regionale Marchetti – Gli incontri con il ministro Garavaglia consentiranno alle imprese del settore di confrontarsi su problemi e prospettive con la Lega di governo che sta lavorando per sostenere ed incentivare il turismo come merita”. La road map marchigiana del ministro in dettaglio prevede le tappe alle ore 10 a Gradara, Villa Conventino, alle ore 12 a Jesi, Istituto Marchigiano di Enogastronomia, alle ore 14.30 a Castelfidardo, Klass Hotel, alle ore 16 a Civitanova Marche, Shada Beach Club Food, alle ore 17.15, appunto, a Porto Sant’Elpidio, Holiday Family Village, e alle ore 19 a San Benedetto del Tronto, Room 76.